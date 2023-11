Ressecamento dos pés: conheça as causas e saiba como combater

A pele dos pés tem a camada superficial naturalmente mais grossa, chamada de camada córnea de células mortas. O ressecamento e o desenvolvimento de calosidades nessa zona podem ter vários motivos, entre eles, a pressão exercida pelo peso do corpo sobre os pés. Em reação de defesa, a pele da área engrossa para que a pressão seja melhor suportada. O constante atrito entre os pés e os sapatos ou, até mesmo, o chão, pode fazer com que a pele se espesse a fim de suportar a fricção sem desenvolver bolhas.

A seguir, Ligia Kogos, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica as causas do ressecamento nos pés e dá dicas para mantê-los sempre saudáveis.

Os pés são envolvidos por uma camada mais grossa de pele quando comparado com outras partes do corpo. Por isso, merecem cuidados especiais para que as zonas ásperas não se corrompam e desenvolvam rachaduras. Essas fissuras são dolorosas e podem, inclusive, ser porta de entrada para fungos, bactérias e outros micro-organismos prejudiciais à saúde.

Consequências que as rachaduras podem causar

O ressecamento excessivo dos pés pode ser um sinal de que as zonas ásperas, como os calcanhares e as pontas dos dedos, podem se corromper, formando rachaduras que doem muito e dificultando caminhadas. Para evitar a dor, a pessoa evita encostar o ponto dolorido dos pés no chão, o que pode provocar até problemas de coluna.

Excesso de peso em bolsas e mochilas pode favorecer o aparecimento de rachaduras nos pés (Imagem: Pond Saksit | Shutterstock)

Cuidado com o excesso de peso

Controlar o excesso de peso em bolsas ou mochilas no dia a dia é uma dica importante para evitar o aparecimento de rachaduras. Cinco quilos já representam significativa sobrecarga nos pés.

Como tratar o ressecamento

Use diariamente, após o banho, cremes especiais encontrados em farmácias que contenham em sua fórmula substâncias como ureia, ácido glicólico, ácido lático, ácido salicílico ou alantoína. Procure no rótulo do produto pelo menos um desses componentes. Em casos mais graves, envolva os pés após a aplicação do creme com um filme de PVC para uma maior absorção do produto. Você verá a diferença já na manhã seguinte.

Relação entre sapatos e rachaduras

O salto alto concentra a pressão nas pontas dos pés, fazendo com que os dedos e a parte inferior da sola fiquem mais grossos, ásperos e ressecados. Por outro lado, as rasteirinhas e chinelos, ou sapatos sem salto, concentram o atrito nos calcanhares e, por isso, podem deixá-los ressecados e desenvolver rachaduras.

Se você usa salto alto diariamente, aproveite os momentos em que está em casa para usar chinelinhos. Mas se você é fã de rasteirinhas, use, ocasionalmente, um saltinho médio. É interessante também o uso de sapatos com plataforma. Dessa forma, as chances do aparecimento de rachaduras são amenizadas.