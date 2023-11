10 dicas para passear com o gato na rua

Pode parecer incomum, mas passear com o gato na rua é uma atividade possível e até benéfica para o felino, pois proporciona estímulos adicionais e oportunidades de exploração. No entanto, é essencial tomar alguns cuidados para garantir o bem-estar do animal e que a experiência seja enriquecedora. Por isso, a seguir, confira algumas dicas para passear com o seu bichano fora de casa!

1. Utilize uma guia adequada

Usar uma guia própria para gatos é essencial para garantir que o animal esteja seguro e sob controle durante o passeio. Esse acessório, quando específico para os felinos, é mais leve e projetado para evitar escapes.

2. Escolha um local seguro e tranquilo

Gatos podem se assustar facilmente em ambientes novos. Por isso, comece em um local tranquilo, longe de tráfego intenso ou cães agitados, a fim de que o bichano se acostume com a experiência.