Conheça a prática do reiki e os seus benefícios

Terapia integrativa e complementar ajuda a equilibrar a energia do corpo, da mente e as emoções

O reiki é uma técnica de imposição de mãos sobre outra pessoa que tem como objetivo equilibrar ou revitalizar a energia vital. Esse tipo de terapia integrativa e complementar surgiu no Japão, em meados do século XIX.

O que é o reiki?

A palavra reiki é de origem japonesa e significa “energia da força vital do universo.” Nela, por meio da imposição das mãos de um terapeuta reiki, a energia é transmitida para o corpo de outra pessoa, a fim de equilibrar corpo, mente e emoções.

“Essa energia não é manipulada pelo reikiano [profissional da prática], ele só está ali como um veículo. A quantidade de energia é determinada por quem recebe e não por quem aplica o reiki”, explica Svetlana Pokrovsky.

Origem do reiki

Mikao Usui, monge budista, é considerado fundador do reiki. Ele nasceu em 15 de agosto de 1865, no Japão. Em meados do século XIX, ele foi para um retiro no Monte Kurama, situado ao norte de Kyoto, em uma busca pessoal.

Após 21 dias de meditação, ele teve a experiência de iluminação e expansão dos sete principais centros energéticos do corpo humano. Dessa forma, ele aprendeu a maneira correta de utilizar a energia vital para a cura, mas sem perder a sua própria energia.

Depois de obter bons resultados com o método reiki, Mikao Usui decidiu compartilhar o conhecimento com outras pessoas. Então, em 1922, ele abriu o primeiro centro de tratamento e ensino da prática, chamado “Usui Reiki Ryoho”, que significa “Usui Reiki Sociedade de Cura”.

Como o reiki é realizado

Deitado na maca e com os olhos fechados, o paciente fica meditando sobre os cinco princípios do reiki, que são: