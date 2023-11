3 receitas com peito de frango para o almoço

O peito de frango é um ingrediente versátil e muito consumido pelos brasileiros. Além disso, ele pode ser preparado de diversas formas, e com poucos ingredientes, para completar o almoço e variar o cardápio. Pensando nisso, separamos 3 receitas práticas e deliciosas para você. Confira!

Peito de frango enrolado no bacon

Ingredientes

4 peitos de frango

2 cebolas cortadas em fatias

2 dentes de alho amassados

100 g de bacon fatiado

1 ramo de salsa picado

Sal, pimenta-do-reino moída, suco de limão e azeite a gosto

Palitos para atar

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque os peitos de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino, salsa e suco de limão. Adicione a cebola e o alho e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em 180ºC por 25 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e enrole os peitos de frango no bacon atando com os palitos. Leve novamente ao forno por mais 20 minutos. Depois, retire do forno, tire os palitos, corte em fatias e sirva em seguida.

Peito de frango ao molho

Ingredientes

1 kg peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1/2 cebola picada

1/2 pimentão verde cortado em tiras finas

1/2 caldo de galinha

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 pitada de noz-moscada em pó

Sal a gosto

1 colher de azeite

125 ml de água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, refogue a cebola e o pimentão. Adicione o peito de frango, a noz-moscada e a água e cozinhe por 15 minutos. Adicione o caldo de galinha e polvilhe com trigo, misturando tudo. Acrescente o leite e o sal e mexa bem até o caldo engrossar. Após, desligue o fogo e sirva em seguida.