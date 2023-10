3 receitas de pratos típicos brasileiros

A culinária brasileira originou-se da mistura de ingredientes africanos, indígenas e europeus. Por isso, é conhecida por ser uma das mais ricas em sabores e aromas. Além disso, cada região do país possui diferentes ingredientes e formas de preparar os alimentos, tornando os pratos ainda mais saborosos. Pensando nisso, separamos 3 receitas típicas para você se aventurar na cozinha. Confira!

Acarajé

Ingredientes

500 g de feijão-fradinho

500 g de cebola cortada em pedaços

Sal a gosto

Água

500 ml de óleo ​

​ 500 ml de azeite de dendê

1 cebola pequena com casca

2 xícaras de chá de vatapá

150 g de camarão seco

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata os feijões até quebrar os grãos. Em seguida, transfira para um recipiente, cubra com água e deixe descansar por 12 horas. Após, misture com uma colher e, com a ajuda de uma peneira, retire as cascas. Depois, lave em água corrente.

No liquidificador, coloque os feijões batidos e a cebola e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira a pasta para um recipiente e bata com a ajuda de uma colher até a massa dobrar o volume. Em seguida, modele a massa com duas colheres de sopa, passando a massa de uma colher para outra até ficar no formato de bolinho.