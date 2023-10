3 dicas para evitar que os filhos sejam impactados pelo divórcio

1. Não misture as responsabilidades

Segundo a advogada, para evitar o impacto do divórcio é preciso assumir uma responsabilidade como pai ou mãe. “Nunca, em hipótese alguma, use seu filho para desabafar sobre questões do seu relacionamento. É de extrema importância entender que você é responsável por ele e que ele não é seu confidente. Principalmente quando o assunto é esse”, destaca a especialista. Mesmo que a separação não seja amigável, o ideal é não transferir isso para as crianças ou adolescentes.

“É entendível que seja difícil manter a razão e a emoção equilibrados nesse momento, mas manter os filhos afastados do tumulto é imprescindível. Os responsáveis precisam entender que eles como casal vão acabar, mas como pais não. Misturar essas duas situações vai trazer uma grande insegurança e instabilidade para o divórcio”, afirma.

É preciso explicar aos filhos como será a rotina em caso de guarda compartilhada (Imagem: pics five | Shutterstock)

2. Tenha uma comunicação clara com os filhos

Ter uma boa comunicação é sempre importante, principalmente em casos de guarda compartilhada. “Vale muito à pena conversar com a criança, independente da idade, principalmente porque elas vão sentir uma grande necessidade de encontrar uma razão para o que está acontecendo”, explica Bárbara Heliodora, que aproveita para acrescentar que é necessário, também, informar aos filhos sobre a nova rotina.

“Caso optem pela guarda compartilhada, que é um tipo de guarda em que os pais compartilham igualmente as responsabilidades e decisões relacionadas aos cuidados e à criação dos filhos, fale com seu filho sobre a nova rotina, sobre como as coisas irão acontecer a partir de agora, tudo precisa ser falado”, observa a advogada.

Nesse modelo, em específico, ambos os pais têm o direito e o dever de participar ativamente da vida da criança, contribuindo de forma equilibrada para seu desenvolvimento. Lembrando que o ponto de partida do divórcio precisa ser o diálogo.