5 dicas para preparar os jovens emocionalmente para o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das provas mais aguardadas entre os jovens que desejam ingressar em uma universidade. Não é à toa que, somente em 2023, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 3,9 milhões de candidatos se inscreveram para o exame.

No entanto, a avaliação não depende somente da parte acadêmica, o que muitos estudantes tendem a priorizar, consiste também em saber gerenciar as próprias emoções diante dos desafios que o teste pode despertar. Afinal, o resultado da prova tem grande importância no futuro profissional dos jovens.

“Além da grade curricular convencional, é importante formar pessoas capazes de gerir sua própria vida, carreira, investimentos e emoções”, afirma José Teiga, CEO da Rede Ápice, companhia de escolas em São Paulo, que completa: “para isso, é importante ensinar os alunos a conhecerem as próprias emoções. O aluno se conhecendo, ficará mais fácil conhecer os outros.”