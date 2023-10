Confira 4 dicas para ganhar dinheiro com seu negócio

Uma regra fundamental que todo empreendedor precisa seguir é vender todo dia. Aproveite as datas comemorativas, mas evite depender delas. Por isso, a dica é criar seu próprio calendário e não depender apenas de datas como Natal, Black Friday ou qualquer outra. Fortaleça seu vínculo com a audiência e crie nela o desejo de compra, independentemente da época do ano.

“Posicionamento e branding são excelentes estratégias para alcançar esse objetivo. Lembrando que não se trata somente de uma simples ação nas redes sociais, mas sim uma estratégia bem planejada e que exigirá tempo e dedicação das empresas e profissionais que desejam ter sucesso”, explica Eduardo Augusto, CEO da IDK, primeira commtech brasileira.

2. Entenda o comportamento do seu consumidor

Danielle Almeida, CMO da MindMiners, referência em Consumer Insights, explica que é possível apurar informações sobre o seu consumidor por meio de ferramentas digitais como o Think With Google, o Google Analytics e o Facebook Audience Insights. Porém, o ideal é buscar por sistemas mais especializados.

“Quanto mais especializada for a plataforma de análise, maiores as chances da empresa de contar com dados confiáveis e acionáveis, uma vez que eles serão capazes de traduzir as necessidades e desejos mais específicos de seus consumidores e, assim, responderem dúvidas sobre o futuro do negócio”, esclarece.

A presença nas redes sociais possibilita mais visibilidade aos produtos (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

3. Explore as redes sociais

As redes sociais favorecem a promoção da sua marca sem que você precise gastar muito. Crie perfis nas plataformas em que seu público-alvo esteja presente, compartilhe conteúdo relevante e interaja com seus seguidores. Isso aumentará sua visibilidade e te ajudará a construir uma base de leads leais, com grande potencial para serem prospectados. Uma boa sugestão é utilizar estratégias de marketing de conteúdo e publicidade direcionadas para maximizar o alcance das suas postagens.

Um grande case de sucesso é o da Pizza Supreme, serviço de entrega de pizzas na Bahia que registra mais de 9 mil pedidos mensais e faturamento de mais de R$ 3 milhões. “Nós investimos em campanhas para datas comemorativas, anúncios promocionais e também em interações nas redes sociais a fim de informar e satisfazer os nossos clientes”, conta Anderson Alencar, CEO da empresa.