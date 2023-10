4 dicas para atrair energia positiva para a sua casa

Cristais na decoração ajudam a equilibrar a energia da casa (Imagem: FotoHelin | Shutterstock) - Portal EdiCase

Cuidar da energia da casa é essencial para cultivar um ambiente que promova o bem-estar e a harmonia. O lar é um refúgio que nutre não apenas o corpo, mas também a alma. É o lugar em que nos recarregamos, onde encontramos paz e inspiração. Ao manter a energia equilibrada, criamos um espaço propício para o crescimento pessoal e o florescimento das relações. Dessa forma, é preciso adotar algumas práticas e cuidados para afastar as vibrações negativas e atrair as positivas. “A casa é nosso templo sagrado. Por isso, é importante tomarmos cuidado com o que colocamos dentro dela e prestar atenção em quem a frequenta”, explica Thais Galassi, mentora de inteligência emocional e especialista em mindset. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Melhorando a energia da casa Além dos cuidados rotineiros e essenciais com a casa, é importante criar uma rotina para que o lugar tenha a leveza e a positividade que precisa. “Abrir as janelas todos os dias para que a luz natural entre ajuda a trazer uma energia boa. Escolher cortinas mais leves para decorar e permitir que a luz solar entre durante o dia também é uma opção. Na parte da noite, é legal usar uma iluminação mais sutil. Quanto às cores, a escolha para cada ambiente também influencia na qualidade da vibração”, acrescenta Thais Galassi.

Objetos para atrair boas vibrações Para que as vibrações estejam sempre caminhando para o lado positivo, é essencial ter objetos que ajudem nesse processo. Buscando auxiliar quem queira transformar a energia do ambiente e manter a casa mais equilibrada, Thais Galassi lista alguns itens necessários para atrair as boas energias. Confira! 1. Aposte nos cristais Além desses tipos de pedras serem considerados filhos da terra, os cristais são ótimos em relação à energia. Cada um possui um significado e ajuda de forma diferente a equilibrar não somente a casa, como também a vida. “Os cristais têm uma propriedade única, ajudam a limpar e trazer uma vibração positiva. A ametista, por exemplo, pode trazer paz e alívio; já a ônix, ou turmalina negra, trará proteção energética para o ambiente, sendo ideal para quem gosta de receber visitas”, explica a especialista. 2. Evite ter objetos quebrados Por mais que alguns itens tenham valor ou apego sentimental, é importante que os objetos que estão quebrados sejam descartados. “Quando a pessoa tem coisas quebradas dentro de casa e, principalmente, que não são utilizadas, é hora de se livrar, porque, além de trazerem uma energia negativa, a vibração ruim volta para a própria pessoa”, ressalta Thais Galassi. Além disso, esses objetos podem trazer sentimentos negativos, como tristeza, negatividade e melancolia. O bambu-da-sorte é um dos objetos que atraem boas energias para dentro de casa (Imagem: New Africa | Shutterstock) 3. Tenha um bambu-da-Sorte Segundo Thais Galassi, as plantas são grandes aliadas para trazer energias e sentimentos bons para dentro de casa. Por isso, optar por espécies que representam algo positivo é o ideal. “As plantas ajudam muito a renovar as energias, além de deixarem o ar mais leve. O bambu-da-sorte, por exemplo, é uma das espécies perfeitas para isso. Além de ser um ótimo item de decoração, é uma planta que atrai prosperidade, fortuna e vibrações positivas para o lar”, pontua.