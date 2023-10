O cisto no ovário costuma ser uma condição benigna (Imagem: Alena Menshikova | Shutterstock) - Portal EdiCase

O cisto de ovário, também conhecido como cisto ovariano, é uma bolsa cheia de líquidos que fica instalado no interior ou ao redor do ovário. Apesar de não ser algo grave, segundo a literatura médica, estima-se que uma em cada três mulheres terá cisto no ovário em algum momento de sua vida. Conforme o Dr. Thiers Soares, especialista em adenomiose, endometriose e mioma, apesar de as mulheres se assustarem com o diagnóstico, essa é uma condição que pode ser facilmente tratada e ter uma boa evolução caso seja acompanhada constantemente nas consultas médicas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A seguir, o especialista lista 4 mitos e verdades sobre cistos ovarianos. Confira!

1. Cisto de ovário tem cura Verdade. Na maioria dos casos, não é preciso tratamento, o qual é indicado apenas o acompanhamento com o ginecologista. Em outras circunstâncias, o cisto ovariano pode ser tratado com o uso de anticoncepcional, que também deve ser ministrado de acordo com recomendação médica. Quando o cisto causa algum sintoma e apresenta um volume maior, o médico pode indicar a realização de cirurgia para a retirada do cisto ou do ovário, principalmente quando existe suspeita de torção deste e tumor. 2. Cisto de ovário causa infertilidade Mito. Os cistos de ovários não estão associados à infertilidade, mas podem causar dificuldades para engravidar, devido a alterações hormonais. Caso exista indícios de cistos malignos no ovário, exames adicionais são solicitados pelo médico (Imagem: Satyrenko | Shutterstock) 3. Cisto no ovário é sinal de câncer Mito. Boa parte dos cistos no ovário está associada a casos benignos. Nesse caso, só é recomendada a retirada quando há algum desconforto para a paciente. Porém, quando há características que indicam malignidade, o médico pedirá exames complementares e indicará o tratamento mais adequado. Segundo o Dr. Thiers Soares, menos de 1% dos cistos de ovário representa um tumor maligno. Além disso, nas mulheres em idade fértil, o tumor de ovário não é comum. 4. Existem diversos tipos de cistos ovarianos Verdade. Dentre os principais tipos de cistos que as mulheres podem desenvolver, estão o funcional, o endometrioma, o dermoide e o cistoadenoma. Veja abaixo!

Cisto funcional O cisto funcional é o tipo mais comum. O surgimento ocorre quando os folículos não se rompem durante o ciclo menstrual e não expelem o óvulo no seu interior. Dessa forma, o cisto cresce. Ele é identificado normalmente via exames de imagem e pode desaparecer em poucos meses, sem tratamentos ou intervenções. Endometrioma O endometrioma, normalmente, é encontrado em mulheres que sofrem com a endometriose. Esse tipo de cisto tem como forte característica um líquido escuro e sanguinolento — com aspecto achocolatado, por conta da presença do tecido do endométrio. É identificado a partir de exames de imagem e precisa de acompanhamento médico. Cisto dermoide O cisto dermoide cresce lentamente — podendo alcançar até mais de 10cm de diâmetro — e pode apresentar pelos, cabelos e até dentes. Normalmente, esse é o tipo que mais causa torção de ovário. O tratamento é realizado especificamente por vias cirúrgicas — nesse caso, a cirurgia minimamente invasiva é a via mais indicada.