3 receitas fáceis de esfiha aberta e fechada

A esfiha é um prato típico da culinária árabe, mas é bastante famosa e apreciada pelos brasileiros. É possível encontrá-la em versões abertas ou fechadas, com diferentes massas e recheios. Inclusive, é muito fácil de preparar! Por isso, selecionamos 3 receitas de esfiha para você aproveitar. Confira! Esfiha fechada de calabresa Ingredientes Massa 240 ml de óleo

2 ovos

50 g de fermento biológico

1 1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de açúcar

250 ml de leite morno

250 ml de água

1 kg de farinha de trigo

Gema de ovo para pincelar

Óleo para untar Recheio

1 calabresa sem casca picada

1 cebola descascada e picada Modo de preparo Massa Em um recipiente, coloque o fermento biológico e o açúcar e misture até obter um líquido. Adicione o óleo, o leite, a água, o sal e os ovos e misture bem. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e mexa até dar o ponto de não grudar nas mãos. Sove a massa por 10 minutos. Depois, transfira a massa para um recipiente com um pouco de óleo e deixe descansar por 1 hora. Montagem Em um recipiente, coloque a calabresa e a cebola e misture bem. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e abra com a ajuda de um rolo. Coloque o recheio no meio e feche a massa formando um triângulo. Aperte bem as bordas para o recheio não sair. Repita o processo com toda a massa e pincele com a gema de ovo. Disponha as esfihas sobre uma assadeira untada com óleo e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida. Esfiha de carne Ingredientes Massa 1 kg de farinha de trigo

30 g de fermento biológico seco

3/4 de xícara de chá de açúcar refinado

125 ml de óleo

700 ml de água morna

1 colher de sopa de sal

Fubá para polvilhar

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio

700 g de carne moída

moída 5 tomates sem sementes e picados

1 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã picadas

Suco de 2 limões

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Massa Em um recipiente, coloque 500 ml de água, o fermento biológico e o açúcar e misture bem. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, junte metade da farinha de trigo, o óleo, o sal e mexa para incorporar. Em seguida, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove bem. Acrescente o restante da farinha de trigo alternando com o restante da água até que a massa desgrude das mãos. Reserve por 10 minutos. Depois, divida a massa em duas partes iguais. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de bolinhas, utilizando o fubá para dar formato. Com os dedos, achate cada bolinha, fazendo laterais altas (como um ninho). Acomode os discos em uma assadeira polvilhada com fubá e deixe descansar por 15 minutos.

Recheio Em um recipiente, coloque todos os ingredientes (carne, tomate, cebola, folhas de hortelã, suco de 2 limões, sal e pimenta-do-reino) e misture bem. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de recheio e espalhe sobre cada disco de esfiha. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida. Esfiha de queijo (Imagem: Royam | Shutterstock)