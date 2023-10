Estes hábitos não apenas auxiliam na perda de peso, mas também promovem a saúde global do organismo, proporcionando uma melhor qualidade de vida. Por isso, a seguir, confira 10 hábitos que atrapalham o processo de emagrecimento!

Portanto, manter um peso adequado não é apenas uma questão de se sentir bem em frente ao espelho, mas também uma estratégia crucial para prevenir e controlar doenças. Nesse contexto, a adoção de hábitos saudáveis desempenha um papel central no processo de emagrecimento.

A busca por um peso saudável é uma jornada que vai muito além da estética; é uma necessidade fundamental para a promoção da saúde e do bem-estar a longo prazo. O excesso de peso e a obesidade estão ligados a uma série de problemas crônicos, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão, apneia do sono e até mesmo certos tipos de câncer.

1. Consumo excessivo de calorias

Consumir mais calorias do que o seu corpo queima resultará no ganho de peso, pois o excesso de calorias é armazenado como gordura. Para emagrecer, é essencial criar um déficit calórico, ingerindo menos calorias do que você gasta.

“Nosso corpo é uma máquina perfeita e programada para sobreviver. Desta forma, tudo o que comemos e que não será utilizado pelo organismo, é armazenado em forma de gordura, nossa reserva de energia. O importante é saber a quantidade correta e adequada para suas necessidades de modo a não ter excesso ou deficiência”, explica a nutricionista Kelly Balieiro.

2. Ingerir líquidos com as refeições

Beber água, suco, refrigerante ou qualquer outro tipo de líquido com as refeições pode prejudicar o emagrecimento. De acordo com Kelly Balieiro, existem dois motivos para isso:

“O primeiro é que o excesso de líquidos junto aos alimentos prejudica a ação do suco gástrico no processo de digestão dos alimentos. O segundo motivo é que nosso estômago é um músculo, e quanto maior a quantidade de líquidos/alimentos em seu interior, maior será o seu tamanho e necessidade de alimentos para que o indivíduo se sinta saciado”, esclarece.

3. Pular refeições

Pular refeições pode parecer uma maneira de economizar calorias, mas isso pode diminuir seu metabolismo e levar a episódios de fome extrema, resultando em excessos mais tarde. É importante fazer refeições regulares para manter seu metabolismo funcionando de maneira eficaz.

“Quando ficamos um longo período sem comer, sentimos mais fome e nosso organismo armazena mais calorias do que quando consumimos de forma fracionada”, explica a nutricionista Flávia da Silva Santos.