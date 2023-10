Entenda as diferenças entre lipedema e linfedema

Médica explica as características e os sintomas que distinguem essas duas doenças com nomes parecidos

O lipedema e o linfedema são condições médicas consideradas comuns, mas frequentemente confundidas devido ao nome similar. Conforme a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, foram registradas 102 cirurgias relacionadas ao tratamento do lipedema de janeiro a abril de 2023. No entanto, essa ainda é uma doença subdiagnosticada, enquanto o linfedema afeta cerca de 5 milhões de mulheres em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Segundo Carolina Mardegan, médica especialista em cirurgia vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), as regiões afetadas por essas condições podem ser as mesmas, prejudicando tanto a saúde mental quanto a autoestima do paciente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diferenças entre linfedema e lipedema

Apesar do nome parecido, estas doenças são diferentes e, assim, apresentam causas e sintomas distintos, mas ambas necessitam de acompanhamento médico e atenção. O linfedema acontece devido a alguma obstrução no sistema linfático, pois impede a drenagem adequada do excesso de fluido de uma área específica do corpo.