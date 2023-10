5 dicas para acertar na escolha do tom da base

Parece óbvio, mas muitas pessoas não testam a base antes de comprá-la. No entanto, Camila chama atenção para a região onde o teste deve ser feito. “Existem duas regiões essenciais para esse teste, o rosto e o colo. Caso o rosto esteja com o mesmo tom do corpo, teste no rosto e ficará perfeito”, explica.

Acertar no tom da base na maquiagem é de extrema importância, pois essa escolha influencia diretamente na aparência e na naturalidade do resultado. Usar uma cor inadequada pode resultar em um visual desarmônico, destacando diferenças entre o rosto e o pescoço, por exemplo.

“Porém, como normalmente bronzeamos mais o corpo, nesse caso, o rosto pode estar um pouco mais claro; então, faça o teste no colo, assim ficará uniforme rosto e corpo. Aplique a base e sempre espere secar. Se depois de seca, a base estiver harmônica entre rosto e corpo, esse é o tom certo”, orienta.

2. Avalie o subtom da pele

A especialista explica que o subtom é a nuance de fundo da nossa pele, diferente da cor. Ele pode ser quente, frio, neutro ou oliva. Peles amareladas ou douradas têm subtom quente, já as rosadas, frio. Neutro é a junção do quente e do frio, e oliva é o subtom que bronzeia para o tom próximo do café.

“Para um aspecto natural, a base sempre deve seguir o subtom. Isso quer dizer que subtons frios devem optar por bases rosadas; subtons quentes vão se adaptar melhor às bases com fundo amarelado; já os subtons neutros se dão bem com qualquer tom; e para os subtons olivas, às vezes é necessário aplicar um corretivo verde para uniformizar, uma vez que o fundo costuma ser esverdeado”, explica a maquiadora.

3. Observe a composição da base

Não basta acertar no tom, a composição do produto também precisa se adequar ao tipo de pele. Por isso, é importante ler com atenção o rótulo dos produtos para saber se algum componente pode causar irritação, vermelhidão ou deixar a pele seca ou mais oleosa, diz a maquiadora. Ainda segundo Camila, na dúvida, produtos naturais e orgânicos são certeiros para evitar qualquer risco.

É preciso pesquisar muito antes de comprar uma base nova (Imagem: JAYANNPO | Shutterstock)

4. Se a ideia é comprar online, pesquise muito

Renovar o nécessaire com dois cliques realmente é muito prático. Porém, ao escolher uma base pela internet, é preciso redobrar as pesquisas. “Depois de estudar a cor e o subtom do seu tipo de pele, é hora de ativar o modo FBI e buscar influenciadoras com as mesmas características, assistir a reviews e testes para observar bem como a aplicação da sua próxima base fica na pele delas”, sugere Camila.