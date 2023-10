5 alimentos e bebidas que ajudam a queimar gordura abdominal

A água por si só já é indispensável para ajudar na função metabólica e reguladora do corpo. Com a adição do gengibre, a combinação é ainda mais benéfica. Isso porque ele tem propriedade termogênica, o que ajuda no processo de emagrecimento .

4. Chá verde e de hibisco

Outras bebidas que fornecem ajuda na redução de gordura abdominal são o chá verde e de hibisco. Conforme explica a nutricionista Roseli Rossi, eles têm uma substância chamada lipozene, que quebra a gordura dos alimentos que ingerimos

5. Ovos

Os ovos são um dos alimentos mais utilizados durante as dietas não à toa, pois, pela riqueza em proteínas, aumentam a sensação de saciedade, fazendo com que as pessoas comam menos no cotidiano. “Nele podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como: imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios, produção de tecidos. As vitaminas e minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Gabriela Marcellino.