3 receitas de empada simples e deliciosas

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga, o ovo, o sal e a água e misture até obter uma massa homogênea. Embrulhe com plástico filme e leve à geladeira por 1 hora. Enquanto isso, unte formas para empada com manteiga e reserve. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com ajuda de um rolo e divida metade entre as formas. Reserve.

Com a ajuda de uma colher, divida o recheio e coloque sobre as formas com a massa. Cubra com o restante da massa , apertando bem para fechar. Pincele com a gema de ovo e disponha as empadas uma ao lado da outra sobre uma assadeira. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire do forno, espere esfriar e, com cuidado, desenforme. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e a manteiga e misture até formar uma farofa. Aos poucos, adicione o ovo e a água e mexa até formar uma massa homogênea. Embrulhe com plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Enquanto isso, unte formas para empada com manteiga e reserve. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e divida metade entre as formas. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e o alho e frite por 3 minutos. Junte a carne-seca, a azeitona, o tomate, o sal, a pimenta-do-reino e a salsa e refogue por mais 3 minutos. Em seguida, desligue o fogo, acrescente o requeijão, misture bem e reserve.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, divida o recheio e coloque sobre as formas com a massa. Cubra com o restante da massa, apertando bem para fechar. Pincele com a gema de ovo e disponha as empadas uma ao lado da outra sobre uma assadeira. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire do forno, espere esfriar e, com cuidado, desenforme. Sirva em seguida.

Empada de banana (Imagem: Cacio Murilo | Shutterstock)

Empada de banana

Ingredientes

Massa

300 g de farinha de trigo

130 g de manteiga

20 g de gordura vegetal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio

2 bananas-da-terra maduras, descascadas e cortadas em cubinhos

30 g de manteiga

200 g de leite condensado

15 g de canela em pó

10 g de amido de milho

100 ml de leite

Montagem

1 gema de ovo para pincelar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga e a gordura vegetal e misture até formar uma massa homogênea. Embrulhe com plástico filme e leve à geladeira por 30 minutos. Enquanto isso, unte formas para empada com manteiga e reserve. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e divida metade entre as formas. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione as bananas e doure. Polvilhe com 5 g de canela, desligue o fogo e reserve. Enquanto isso, em outra panela, coloque o leite, o amido de milho, o leite condensado e o restante da canela e leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, distribua as bananas sobre as formas com a massa, preencha com o creme reservado e cubra com o restante da massa, apertando delicadamente para fechar. Pincele com a gema de ovo e disponha as empadas uma ao lado da outra sobre uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e, com cuidado, desenforme. Sirva em seguida.