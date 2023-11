19 mitos e verdades sobre o câncer de mama

A campanha do Outubro Rosa, reconhecida em todo o mundo, tem desempenhado um papel vital na conscientização sobre o câncer de mama. No entanto, em um cenário em que a desinformação ainda permeia a internet, as mulheres muitas vezes se deparam com dúvidas e preocupações sobre o assunto, bem como com fake news.

Pensando nisso, a Dra. Anna Dias Salvador, especializada em Ginecologia e Obstetrícia, mastologista e coordenadora do serviço de Mastologia da Rede Mater Dei de Saúde e embaixadora da Inspirali, ecossistema de educação médica do Brasil, revela alguns dos principais mitos e verdades sobre a doença. Confira!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. O câncer de mama é hereditário?

Pode ser. Cerca de 5 a 10% dos casos estão relacionados a mutações genéticas hereditárias, como BRCA1 e BRCA2.