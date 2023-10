8 dicas para melhorar a saúde do cérebro

Cardiologista alerta que problemas no fluxo sanguíneo podem prejudicar o funcionamento do órgão

Para o Dr. Rizzieri Gomes, cardiologista focado na mudança do estilo de vida (MEV) de seus pacientes, “Isso acontece pois tanto o coração quanto o cérebro precisam de um fluxo sanguíneo adequado. Além disso, a pressão arterial elevada, o colesterol alto e altos níveis de açúcar no sangue, por exemplo, podem prejudicar os vasos sanguíneos, provocando complicações que, consequentemente, reduzem o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que pode favorecer o declínio cognitivo”.

Segundo dados da American Stroke Association, uma divisão da American Heart Association, deixar o cigarro, ter bons hábitos alimentares e praticar atividades físicas melhora a saúde do coração e do cérebro. A entidade alerta que uma vida ativa ajuda a reduzir o risco de AVC, doenças cardíacas, perda de memória e dificuldade de pensamento e aprendizagem.

No Brasil, os números também chamam atenção. A Sociedade Brasileira de AVC informa que no ano de 2020, dados do SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde – DATASUS, mostraram 99.010 mortes por AVC no Brasil (incluindo dados de infarto cerebral, o AVC isquêmico, AVC hemorrágico, hemorragia subaracnoidea e AVC não-especificado como isquêmico ou hemorrágico).

Hábitos saudáveis ajudam a prevenir doenças no cérebro (Imagem: meeboonstudio | Shutterstock)

8 sugestões para um cérebro saudável

Ter hábitos saudáveis como se alimentar bem, fazer atividades físicas e reservar um tempo para lazer contribui para um envelhecimento saudável e, consequentemente, com a saúde cerebral. Por isso, confira algumas sugestões da American Heart Association para manter a saúde do cérebro:

Dormir o suficiente. Adultos precisam de 7 a 9 horas por noite; adolescentes e crianças precisam de mais. Fazer check-ups regulares. Agendar visitas regulares ao médico. Ficar mais tempo em movimento e menos sentado. Procurar fazer 150 minutos de exercícios aeróbicos moderados ou 75 minutos de exercícios vigorosos (ou uma combinação) por semana. Comer de forma saudável; aumentar a quantidade de frutas e vegetais ingeridos. Reduzir a ingestão de sódio, açúcar adicionado e gorduras saturadas e trans. Não fumar cigarros, sejam os tradicionais ou eletrônicos. Se a pessoa for fumante, parar.

Por Mariana Paker