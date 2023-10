Conheça os benefícios do caldo de cana para quem pratica atividade física

A cana-de-açúcar pode ser usada in natura, em forma de forragem para a alimentação animal, ou para a fabricação de alimentos. Uma dessas versões corresponde ao caldo de cana. O líquido é um alimento natural, energético e dispõe de vários nutrientes em sua composição. Por exemplo: água, potássio, sódio, cálcio, magnésio, ferro, fósforo, sulfatos, cloretos, celulose, fibras, sacarose, matérias nitrogenadas, nitrogênio total, ácido aspártico, ácido nítrico e compostos fenólicos.

Benefícios do caldo de cana

O diferencial do caldo como uma bebida energética, além de ser natural, é a quantidade de nutrientes que ele apresenta em sua composição. Eles fazem com que a cana-de-açúcar seja um alimento protetor, pois melhora a eficiência do sistema imunológico, promove a diminuição do estresse oxidativo provocado pelo exercício, aumenta as reservas energéticas dos músculos e do fígado, ao mesmo tempo em que diminui a degradação muscular após a atividade física. O caldo de cana ainda possui potássio, sódio e cloretos, além da água, que ajuda a reidratar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine