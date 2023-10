Implante de silicone e câncer de mama: o que você precisa saber

Especialista esclarece as principais dúvidas sobre a segurança das próteses em relação à doença

Durante o mês de outubro, acontece o movimento “Outubro Rosa”, um período dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama. Essa doença ocorre quando as células mamárias sofrem mutações genéticas que as fazem crescer de forma descontrolada e formar um tumor. Essas mutações podem ser causadas por fatores genéticos, hormonais, ambientais, estilo de vida, entre outros.

Esse tipo de câncer pode começar em diferentes partes da mama, como ductos ou glândulas produtoras de leite, e pode se espalhar para outras partes do corpo, como os gânglios linfáticos ou órgãos distantes, através do sistema linfático ou do sangue.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste período, como o tema ganha bastante destaque, é natural surgirem inúmeras dúvidas e preocupações relacionadas à saúde das mamas. Uma das questões que frequentemente gera repercussão é a relação entre o implante de silicone e a detecção do câncer.