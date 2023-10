Entenda o que é dislexia e conheça os sintomas

Especialista compartilha estratégias para facilitar o aprendizado de pessoas com essa condição

Isso significa dizer que indivíduos disléxicos têm dificuldades em uma circuitaria neuronal, o que pode interferir e afetar a aquisição de habilidades e capacidades necessárias para que eles possam ler com fluência, escrever e soletrar corretamente.

A Associação Internacional de Dislexia (2003) diz que a “dislexia é uma incapacidade específica de aprendizagem, de origem neurobiológica. É caracterizada por dificuldades na correção e/ou fluência na leitura de palavras e por baixa competência leitora e ortográfica. Estas dificuldades resultam de um Défice Fonológico inesperado, em relação às outras capacidades cognitivas e às condições educativas. Secundariamente podem surgir dificuldades de compreensão leitora, experiência de leitura reduzida que pode impedir o desenvolvimento do vocabulário e dos conhecimentos gerais”.

Sintomas da dislexia

Pessoas com dislexia podem apresentar sintomas que podem estar presentes desde o início da infância e persistirem na fase adulta. A seguir, alguns sinais que ajudam no diagnóstico do problema e podem servir de alerta para pais e professores.

Na infância, é comum que os disléxicos tenham atrasos de fala e linguagem; Apresentam dificuldades para aprender a ler. Não são alfabetizados no tempo esperado para sua faixa etária; Pessoas com dislexia têm leitura com baixa fluência. Ela é silabada, difícil e muitas vezes incompreensível. Assim, não conseguem entender o que leem; Apresentam erros na leitura: trocas, omissões e inversões de palavras, o que dificulta o entendimento do texto lido; Têm desinteresse pela leitura; Os disléxicos apresentam dificuldades de rimar palavras, de recontar histórias com detalhes; Eles apresentam dificuldades com a produção de textos criativos; Apresentam trocas de letras na escrita; Têm dificuldades de soletração; Geralmente, podem apresentar dificuldades de decorar a tabuada e com cálculos matemáticos.

Tratamento para a dislexia

Dislexia não tem cura, mas tem remediação. É importante que o diagnóstico seja feito por uma equipe multidisciplinar que conta com médico, fonoaudiólogo, psicopedagogo, neuropsicólogo e psicólogo. Esta investigação precisa ser efetiva e o mais precocemente possível para que as adaptações escolares e o processo interventivo sejam iniciados.

Com isso, é possível minimizar defasagens e problemas emocionais que a dificuldade de ler e escrever causa nos disléxicos, além de diminuir sua resistência de frequentar a escola e de ler.

Pessoas com dislexia geralmente são muito ligadas à criatividade, podendo se expressar a partir da arte (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

Encontrando suporte e encorajamento

A dislexia é uma condição que pode ter um impacto significativo na vida de um indivíduo, afetando sua autoestima, desempenho acadêmico e relacionamentos interpessoais. Refletir sobre as causas e as consequências, bem como ilustrar esses pontos, colabora para que o disléxico tenha uma conduta mais assertiva diante de suas dificuldades e ajuda a ressignificar socialmente algumas falas cercadas de preconceito.

Existem milhões de pessoas em todo o mundo que também enfrentam esse transtorno de aprendizagem. Conectar-se com grupos de apoio, comunidades on-line e outras pessoas com dislexia pode ser uma fonte de suporte e encorajamento.