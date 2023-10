6 raças de cachorros brasileiros para conhecer

Confira as principais características que tornam esses cães únicos no mundo

Originárias de diferentes regiões do Brasil, as raças brasileiras de cachorro têm características únicas que as tornam especiais e valiosas para amantes de pets ao redor do mundo. Cada uma delas carrega consigo uma história, uma função específica e traços que as diferenciam de cães de outros países.

Além disso, muitas dessas raças são adaptadas ao ambiente e às necessidades locais, tornando-as verdadeiramente valiosas para a cultura e a comunidade canina brasileira. Por isso, a seguir, conheça um pouco sobre alguns desses cães!

1. Fila brasileiro

Também chamado de “fila”, é um dos cães brasileiros mais emblemáticos. Ele é de porte grande, musculoso e de pelagem curta. Conhecido por sua lealdade e habilidade como cão de guarda, ele possui uma personalidade marcada pela coragem e determinação. Apesar do tamanho, é dócil, obediente e convive bem com crianças.