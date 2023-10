8 brincadeiras que estimulam o desenvolvimento das crianças

As brincadeiras são a essência da infância. Elas representam mais do que simples passatempos; são fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças, influenciando não apenas seu crescimento físico, mas também emocional, social e cognitivo. Ao participar de atividades lúdicas, os pequenos exploram o mundo ao seu redor, aprendem a interagir com outros indivíduos e desenvolvem habilidades essenciais para a vida adulta.

Por isso, a dica do Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião, neurocientista e professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), para o dia das crianças, é voltar no tempo das brincadeiras de antigamente e compreender como elas podem estimular os mais diversos tipos de inteligência.

“Quando comparamos amarelinha, pega-pega, par ou ímpar, telefone sem fio, entre outras, com o mundo atual, que é muito mais on-line, conseguimos avaliar o quanto o mundo atual das telas compromete o desenvolvimento do cérebro”, avisa o médico.