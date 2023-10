5 dicas para escolher o buffet perfeito para a sala de jantar

Ele também pode compor a decoração de salas de televisão e escritórios, servindo como apoio para aparelhos eletrônicos. Pode estar presente, ainda, no espaço gourmet da varanda ou integrando o paisagismo. “É interessante contar com a flexibilidade que a peça nos oferece para estar em outros ambientes”, aponta a arquiteta Giselle Macedo.

Normalmente, ele tem um formato comprido e retangular. Serve para guardar louças, travessas, jogos americanos, faqueiros, taças e demais artigos que podem ser usados durante as refeições e recepções. O buffet é considerado um móvel ‘coringa’ na composição dos espaços. Em livings muito amplos ou integrados com a sala de jantar, ele delimita os ambientes e esconde as costas do sofá.

Escolhendo o buffet ideal

A seguir, a arquiteta Giselle Macedo e a designer de interiores Patrícia Covolo dão dicas de como compor o buffet na decoração do ambiente. Confira!

1. Tamanho do móvel

Patrícia Covolo recomenda primeiro fazer uma lista com os itens que deseja colocar no móvel. “Apenas com essa visão é que podemos determinar as dimensões como a largura da peça, altura das prateleiras e estabelecer a quantidade de gavetas”, afirma.

No dia a dia, fica muito mais fácil organizar e acessar os itens guardados no móvel, além de facilitar a limpeza. As gavetas, os nichos, as divisórias e as portas do buffet ajudam a diminuir o acúmulo de pó. Outro detalhe tão importante é saber quais as medidas dos objetos que serão guardados no móvel.

2. Peças personalizadas

O buffet ideal é aquele que comporta o conteúdo com conforto e segurança. Patricia e Giselle explicam que as taças com diferenças de altura ocupam mais espaço. Segundo elas, o ideal seria considerar uma peça de marcenaria personalizada.

O buffet não pode atrapalhar a circulação no ambiente (Imagem: Vadym Andrushchenko | Shutterstock)

3. Tire as medidas do espaço

Só depois de bater o martelo sobre a localização do móvel é que o projeto de decoração passa a considerar as medidas. Essa definição vem acompanhada também do requisito circulação – o buffet não pode ‘travar’, tampouco atrapalhar a passagem quando portas e gavetas forem abertas.