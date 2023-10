Veja como os grãos e sementes melhoram a saúde e ajudam a emagrecer

Grãos e sementes são ideais para sua rotina alimentar (Imagem: pbd Studio | Shutterstock) - Portal EdiCase

Incluir os grãos e as sementes na alimentação é fácil, pois podem estar presentes no café da manhã, lanche, almoço e jantar. “Tanto os grãos como as sementes são ricos em fibras alimentares, vitaminas e minerais, e quanto mais integrais estiverem, melhores serão”, explica o nutricionista Fernando Castro. Grãos e sementes favorecem o emagrecimento? Segundo o nutricionista Fernando Castro, grãos e sementes também favorecem um emagrecimento saudável, por serem alimentos em que o carboidrato, que já está em excesso na nossa alimentação, é aproveitado mais lentamente pelo corpo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, ajudam a prevenir doenças crônicas, como o diabetes, e atuam no funcionamento do intestino. “Servem ainda de combustível para uma boa colonização de bactérias saudáveis no intestino”, acrescenta Fernando.

Sementes do bem As sementes possuem altos índices de fibras, vitaminas, sais minerais, proteínas e magnésio. Dessa forma, conforme explica Jamilla Saygli, especialista em nutrição bariátrica e ortomolecular, as sementes ajudam a regular ou auxiliar na absorção de outros nutrientes pelo organismo. Poderes funcionais Algumas das sementes funcionais são: linhaça, chia, quinoa e semente de abóbora. “Além das sementes oleaginosas como a castanha-do-brasil, castanha-de-caju, avelã, amêndoa, pistache, entre outras”, detalha a nutricionista Adriana Cerchiari de Andrade Mansi. Os grãos ajudam a diminuir o apetite e a controlar a glicemia (Imagem: Nitr | Shutterstock) Diversifique o consumo de grãos Existem diversos tipos de grãos, como feijão, lentilha, grão-de-bico, entre outros. Logo, quanto maior a variedade consumida, melhor. “Isso promove uma variação e complementação dos nutrientes oferecidos em cada grão”, afirma o nutricionista Fernando. De modo geral, os grãos ajudam a reduzir o apetite e a controlar a glicemia. “Por serem alimentos muito fibrosos, eles diminuem a velocidade de absorção de uma refeição, o que é bom, pois diminuem o apetite e a liberação de hormônios que nos fazem ganhar peso”, completa Fernando Castro. Quais são os benefícios dos grãos e sementes? Cada semente oferece um tipo de benefício, os resultados vão depender também da frequência do consumo. “Por serem ricas em fibras, melhoram o trânsito intestinal, prevenindo o aparecimento de hemorroidas e câncer de cólon”, explica a endocrinologista Lúcia Flávia Carpilovsky. Já as sementes funcionais, ainda de acordo com a profissional, agem na prevenção da obesidade, diabetes, osteoporose e doenças cardiovasculares.