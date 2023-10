Descubra a casa e o planeta de cada signo do zodíaco

Descubra a casa e o planeta do seu signo (Imagem: Orion art | Shutterstock) - Portal EdiCase

A Astrologia não se limita ao estudo do signo solar: explora as interações complexas entre planetas, casas astrológicas e configurações individuais. O mapa astral completo, que inclui o signo lunar e outros aspectos planetários, oferece uma compreensão mais rica e precisa da personalidade e do destino de cada indivíduo. Nesse sentido, cada signo do zodíaco possui uma conexão única com um planeta e uma casa astrológica, que influenciam a personalidade dos indivíduos e as experiências ao longo da vida. Marcia Fervienza, especialista em Astrologia, explica o significado de cada casa e planeta. Confira! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Áries Planeta: é regido por Marte, o planeta da ação.

Casa 1: a casa natural do signo de Áries é a casa 1. Esta casa se relaciona com o corpo físico e com a maneira como começamos as coisas em nossa vida. Touro Planeta: é regido por Vênus, que em Touro se refere aos nossos bens materiais, aos nossos valores e ao amor em sua versão mais material. Casa 2: Touro se relaciona com a casa 2, que fala dos nossos meios produtivos, do nosso dinheiro e dos valores materiais. Gêmeos Planeta: é regido por Mercúrio, que aqui representa os processos abstratos de pensamento. Casa 3: Gêmeos se relaciona com a casa 3, que é a casa da maneira como pensamos e como nos relacionamos com o nosso meio ambiente imediato. Câncer Planeta: é regido pela Lua, que representa nossos sentimentos e emoções.

Casa 4: Câncer se relaciona com a casa 4, que representa a nossa infância e o nosso lar de origem, bem como o nosso mundo emocional. Saiba qual é o planeta de cada signo (Imagem: PeachShutterStock | Shutterstock) Leão Planeta: é regido pelo Sol, que representa a nossa energia consciente.

Casa 5: Leão se relaciona com a casa 5, que fala dos filhos, dos prazeres e dos romances. Virgem Planeta: é regido por Mercúrio, que em Virgem representa o lado concreto e a manifestação dos nossos processos de pensamento (que se manifestam somente em forma de ideias em Gêmeos). Casa 6: Virgem se relaciona com a casa 6, que fala do nosso corpo físico, da rotina e do ambiente de trabalho.