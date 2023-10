Veja quando começar a fazer exames para identificar o câncer de mama

As taxas de incidência de alguns tipos de tumores dispararam desde 1990 para pessoas de 15 a 39 anos. A incidência do câncer de mama foi de 42%. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), esse é o mais comum depois do câncer de pele e o que causa mais mortes entre as mulheres. Em 2022, 66.280 casos novos foram estimados. Em 2020, ocorreram 17.825 mortes.

Isso reforça o que avaliou outra pesquisa, chamada “A Representatividade Global de Câncer em Adolescentes e Adultos Jovens em 2019: Uma Análise Sistemática para o Estudo de Crescimento Mundial de Doenças de 2019”, veiculada no The Lancet. Houve 1,19 milhão de casos incidentes de câncer e 396 mil mortes devido a essa doença entre pessoas de 15 a 39 anos em todo o mundo em 2019.

O que é o câncer de mama?

O câncer de mama ocorre quando as células mamárias sofrem mutações genéticas que as fazem crescer de forma descontrolada e formar um tumor. Essas mutações podem ser causadas por fatores genéticos, hormonais, ambientais, estilo de vida, entre outros.

Esse tipo de câncer pode começar em diferentes partes da mama, como ductos ou glândulas produtoras de leite, e pode se espalhar para outras partes do corpo, como os gânglios linfáticos ou órgãos distantes, através do sistema linfático ou do sangue.

Quando começar a se cuidar?

De acordo com a ginecologista Bartyra Camara Gomes, o ideal é procurar um especialista quando a adolescente estiver próxima da menarca, a primeira menstruação. “Além das conversas sobre a sexualidade e ciclo menstrual, a especialista já pode orientar sobre o autoexame, pois elas [as garotas] precisam ir avaliando as alterações”, argumenta.

Pode ser cedo para se preocupar? “Pode, mas, com tantas pesquisas mostrando a incidência de câncer de início precoce – e, nos consultórios, encontramos casos assim –, a orientação já se torna fundamental”, avalia.

Diagnóstico precoce do câncer de mama eleva as chances de sucesso no tratamento (Imagem: Katarzyna Hurova | Shutterstock)

Exame para rastreio do câncer de mama

Exame via termografia de precisão por contato (Braster Pro) é não invasivo, indolor, sem efeitos colaterais, sem emissão de radiação, com cristais líquidos que medem as mais leves variações térmicas por meio do contato com as mamas. Os dados são interpretados por algoritmos de inteligência artificial.