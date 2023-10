3 dicas que podem beneficiar a saúde mental das crianças

Os adultos podem ajudar as crianças a se desenvolverem psicologicamente saudáveis (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) - Portal EdiCase

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, tem uma origem marcada por um gesto nobre e de carinho. Esta data remonta a 1924, quando o então presidente Arthur Bernardes sancionou o Decreto de n.º 4867, que instituiu a comemoração. No entanto, a efetiva popularização dessa celebração foi impulsionada pela iniciativa da UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e da ONU (Organização das Nações Unidas), que propuseram a data como uma forma de reconhecimento e proteção dos direitos das crianças ao redor do mundo. Nesse sentido, Ronaldo Coelho, psicólogo, psicanalista e professor de psicanálise, lembra que, segundo a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, existem 10 princípios que garantem a todas as crianças direitos iguais para que possam se desenvolver de forma saudável, sem distinção de raça, religião, nacionalidade, com direito à saúde, educação e proteção contra a violência e exploração do trabalho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ainda, o direito a poder estudar e brincar, ser criança e, sobretudo, de não serem tratadas como adultos, justamente por ainda estarem em um período de formação e aprendizagem para se desenvolverem física e psiquicamente.

Desenvolvimento psicológico saudável Ronaldo Coelho alerta para três pontos que merecem atenção para um desenvolvimento psicológico saudável da criança e que valem a pena ser lembrados: 1. Mais que dar presentes, vale estar verdadeiramente ao lado delas Deixar a data comercial de lado e se fazer presente ao lado dos filhos é uma oportunidade para se lembrar que o essencial está no cuidado e na presença. Bons pais tem mais a ver com a garantia de um ambiente seguro, em que seus filhos realmente têm com quem contar, por pior que seja a situação. Isso cria a segurança imprescindível para se desenvolver cognitiva e emocionalmente. Adultos devem ensinar as crianças sobre o privilégios (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) 2. Instrua sobre a importância de reconhecer os privilégios A garantia de alimentação, saúde e educação de qualidade e um ambiente protegido para o desenvolvimento da criança em todas as esferas da vida é essencial. Vale a reflexão se você está conseguindo garantir isso a seus filhos. Se a resposta é sim, é válido reconhecer e ajudar a criança a entender a importância desse privilégio. Ensine-a o que é uma injustiça social. Reconhecer os privilégios não deve servir para criar uma relação de dívida com os pais, mas cumprir com a função de ajudar a criança a desenvolver gratidão pelo que tem, além de empatia e responsabilidade social, que serão importantes recursos no desenvolvimento infantil. 3. Ensine pelo exemplo Nesta data também vale uma reflexão sobre como vocês lidam com os erros. Nenhuma criança nasce sabendo. Aprender pelo amor é muito mais interessante do que pela dor. Assim, é necessário ensinar, sobretudo, pelo exemplo, que um erro deve sempre ser corrigido e nunca punido. Quando se castiga o erro, se ensina à criança que é melhor não ser criativa nem arriscar. Os pais que assim agem fazem um mal de proporções imensuráveis à saúde mental dos seus filhos.