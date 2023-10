Entenda as diferenças entre suco, refresco e néctar

Entender as diferenças entre suco, refresco e néctar é fundamental para fazer escolhas conscientes sobre o que consumimos. Cada uma dessas bebidas possui composições distintas e variações no teor de frutas. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) exige, inclusive, que as embalagens indiquem a classificação do produto com a porcentagem de polpa.

“Existem duas formas simples de o consumidor identificar o suco feito somente com fruta: através da nomenclatura oficial que aparece no rodapé do rótulo, na parte frontal, bem como pelo destaque ‘100% SUCO’ que só pode ser usado nestas bebidas. Cada um tem suas características, mas o visual das embalagens é parecido e pode gerar confusão”, explica Vivian Ramirez, Head de Marketing da Xandô.

Suco, néctar ou refresco

O suco é aquele que apresenta 100% do suco da fruta. O néctar, por sua vez, tem aproximadamente de 30% a 50%, e o refresco tem de 5% a 30%. Ambos podem ser acrescidos de açúcares e outros aditivos. Nesse cenário, para um público mais preocupado com a saúde, os sucos 100% se tornaram uma categoria prioritária nas compras. Uma pesquisa realizada pela Nielsen, por exemplo, mostrou que 38% dos brasileiros estão interessados em bebidas com benefícios vindos de ingredientes naturais.