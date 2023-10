3 receitas de massa para o domingo

Quiche (Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock) - Portal EdiCase

De origem italiana, as massas conquistaram o mundo com o seu sabor irresistível e versatilidade. Perfeitas para serem servidas no almoço de domingo, jantar ou reuniões entre amigos, elas são a opção ideal para aproveitar o fim de semana sem abrir mão de apreciar uma deliciosa refeição. Isso porque elas são práticas de fazer e combinam com diversos tipos de molhos e recheios. Por isso, selecionamos 3 receitas com massas de dar água na boca para você preparar uma refeição caprichada em poucos minutos. Confira! Quiche Ingredientes Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1/2 colher de chá de sal

1 xícara de chá de margarina Recheio 2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá creme de leite

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 xícara de chá de muçarela ralado

1 xícara de chá de queijo meia cura ralado

2 colheres de sopa de cebola ralada

1 xícara de chá de peito de peru defumado cortado em cubos

1/2 xícara de chá de presunto cortado em cubos

4 ovos Modo de preparo Massa Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma consistência homogênea. Depois, disponha a massa sobre uma assadeira com fundo removível e forre o fundo e as laterais. Reserve. Recheio Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o queijo parmesão, e misture bem. Após, com a ajuda de uma colher, disponha o recheio sobre a massa e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. Canelone de espinafre Ingredientes Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

4 ovos

1 colher de sobremesa de óleo

Farinha de trigo para enfarinhar

Água Recheio 500 g de ricota fresca e amassada

1 maço de espinafre picado

300 g de queijo muçarela cortado em fatias

1/2 l de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Massa Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal, o óleo e os ovos e mexa bem. Após, modele no formato de uma bolinha, disponha sobre um recipiente, cubra com plástico filme e deixe descansar por 10 minutos. Em seguida, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra bem. Corte-a no formato de quadrados e leve para cozinhar em uma panela com água quente e óleo. Depois, com a ajuda de uma escumadeira, retire a massa da panela, escorra e reserve.

Recheio Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte as folhas do espinafre e refogue até murcharem. Desligue o fogo, acrescente a ricota e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Montagem