3 receitas práticas de feijoada para o sábado

A feijoada é, sem dúvida, um prato perfeito para se saborear em um sábado. Além de ser uma iguaria reconfortante e extremamente saborosa, ela carrega consigo uma tradição cultural que remonta ao coração da culinária brasileira. Então, pensando em tornar o almoço do seu fim de semana ainda mais gostoso, separamos 3 receitas de feijoada saborosas. Confira!

Feijoada simples

Ingredientes

200 g de feijão-preto

2 gomos de paio cortado em rodelas

1 gomo de linguiça calabresa cortado em rodelas

200 g de bacon picado

3 folhas de louro

3 dentes de alho picado

Cebolinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Na panela de pressão, cubra o feijão-preto com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 15 minutos, após pegar pressão. Encha outra panela com água e leve ao fogo médio. Ferva por 10 minutos as linguiças e o bacon para retirar o excesso de sal. Em seguida, escorra a água das linguiças e do bacon. Coloque o bacon em uma frigideira e leve ao fogo médio. Frite até ficar dourado. Reserve. Depois, frite também as linguiças até dourarem e reserve.

Após cozinhar o feijão, aguarde a pressão da panela sair e coloque o bacon e as linguiças na panela. Na mesma frigideira usada para fritar as linguiças e o bacon, frite o alho com as folhas de louro em fogo médio até dourar. Adicione ao feijão, mexa bem e cozinhe em fogo médio por mais 15 minutos, após iniciar a pressão. Depois, aguarde a pressão sair e deixe a feijoada ferver por 10 minutos em fogo alto, com a panela destampada, até o caldo engrossar. Por último, adicione a cebolinha picada, misture e sirva em seguida.