Complexidade das decisões na vida adulta vai além dos diagramas

Nossa verdade interior deve ser o fio condutor de todas as vias possíveis, doloridas ou não. Sabendo ainda que não temos certeza de que aquele caminho foi o certo. Só saberemos com o tempo e com as consequências vividas daquela decisão. Sobre nossa felicidade e sobre os outros.

Por Luciana Pianaro – revista Vida Simples

Publisher e CEO da Vida Simples