3 receitas de pizza para fazer em casa

Muito associada aos italianos, a pizza conquistou os brasileiros e é um sucesso no país. No entanto, assim como os demais pratos estrangeiros, essa iguaria passou por alterações e ganhou uma variedade de sabores para agradar o paladar nacional. Por isso, separamos 3 receitas diferentes para você preparar em casa e aproveitar com a família e os amigos. Confira!

1 xícara de chá de chocolate meio amargo

200 g de creme de leite

3 xícaras de chá de bananas descascadas e cortadas em rodelas

Canela em pó e açúcar refinado para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar refinado e o sal e misture bem. Acrescente a água gelada, o óleo e o fermento biológico e amasse bem. Em seguida, divida a massa em duas partes iguais e modele no formato de duas bolas. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 1 hora. Depois, com a ajuda de um rolo, abra as massas em discos, coloque em assadeiras para pizzas e leve ao forno preaquecido a 220º C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o chocolate e leve ao fogo médio até derreter. Acrescente o creme de leite e mexa até obter uma mistura homogênea. Desligue o fogo e despeje o chocolate por cima da massa da pizza. Disponha as bananas sobre o chocolate e polvilhe com açúcar e canela em pó. Após, leve ao forno preaquecido a 180º C por 5 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Minipizza de salame com muçarela

Ingredientes

400 g de molho de tomate natural ​

​ 6 discos de massa pronta para minipizza

100 g de salame picado

200 g de muçarela ralada

Modo de preparo

Separe os discos de pizza em uma assadeira e, com a ajuda de uma colher, espalhe metade do molho de tomate sobre os discos. Reserve. Divida o salame, a muçarela e o restante do molho de tomate em 6 porções. Após, disponha sobre cada disco de pizza uma porção de salame, uma porção de muçarela e uma do molho de tomate. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Dica: use a mesma massa da receita anterior para fazer as minipizzas