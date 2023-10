Veja os alimentos que pioram os sintomas da endometriose

Médico explica como alguns tipos de comidas podem aumentar a inflamação do organismo e, com isso, causar mais dores

A endometriose é uma condição inflamatória em que o tecido que reveste do útero, conhecido como endométrio, cresce fora da cavidade uterina. Essa doença pode desencadear uma série de sintomas, como dor crônica, cólicas menstruais intensas e até mesmo problemas de fertilidade. Conforme dados da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), ela afeta aproximadamente 6,5 milhões de brasileiras que menstruam e cerca de 176 milhões de mulheres ao redor do mundo.

Embora os tratamentos médicos convencionais desempenhem um papel vital no tratamento da endometriose, uma dieta saudável e equilibrada também pode se mostrar uma aliada valiosa na redução da inflamação no organismo, no alívio da dor e na regulação dos níveis hormonais. Isso, por sua vez, contribui para o controle dos sintomas associados à doença.

No entanto, é importante ressaltar que cada pessoa pode reagir de maneira única aos alimentos, o que torna essencial o aconselhamento de um médico especializado em endometriose para desenvolver um plano alimentar adequado às necessidades individuais.