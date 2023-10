3 receitas com oleaginosas para melhorar a saúde e eliminar peso

Mix de castanhas e frutas secas

Ingredientes

1 colher de sopa de uvas-passas

2 damascos secos

1 castanha-do-pará

2 castanhas de caju

1 colher de chá de sementes de girassol

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Após, embale a mistura em um plástico filme e leve com você como lanchinho da tarde ou da manhã.

Dica: substitua por outras frutas secas e oleaginosas de sua preferência.

Castanhas com frutas secas (Imagem: ruslanramazanov | Shutterstock)

Biscoito de nozes e avelã

Ingredientes

50 g de farinha de trigo

50 g de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de azeite

1 colher de chá de açúcar

1 pitada de sal

1 colher de chá de canela em pó

1 xícara de chá de água morna

10 g de nozes raladas

10 g de avelãs trituradas

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto as nozes e as avelãs, e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com um plástico filme e leve à geladeira por 10 minutos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo integral e, com a ajuda de um rolo, abra a massa até ficar bem fininha. Depois, disponha a massa em uma forma untada com óleo de coco e salpique com as nozes e as avelãs. Leve ao forno preaquecido a 250ºC por 4 minutos. Desligue o fogo, quebre a massa no formato desejado e sirva em seguida.