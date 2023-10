5 tipos de massagens e seus benefícios para a saúde física e mental

Enquanto, no passado, a massagem era uma prática comum entre civilizações antigas, hoje tornou-se uma tendência amplamente adotada por pessoas de todas as idades e gêneros. “Seja no corpo, pés ou rosto, para reduzir medidas, relaxar ou tratar lesões, a massagem é um ritual de autocuidado que é necessário na atualidade exaustiva, em que tudo é muito rápido e intenso”, conta Isa Santini, sócia-fundadora do Ateliê Beauty, spa de luxo.

Foram os chineses que primeiramente reconheceram os benefícios dessa terapia e desenvolveram técnicas ainda relevantes atualmente, conhecidas por aliviar as pressões do cotidiano, promover o bem-estar e até mesmo combater o inchaço corporal.

A seguir, ela lista as principais massagens e os benefícios que ela traz para o corpo, para a mente e para as emoções. Confira!

1. Massagem relaxante

Realizada com movimentos envolventes e profundos, esse tipo de massagem traz harmonia para o corpo e profundo relaxamento. A técnica pode ser feita com ou sem pedras quentes, elementos que ajudam no alívio de dores musculares, diminuição de estresse e tensão, além do aumento de bem-estar. “Os movimentos ainda transformam a postura e liberam a tensão”, salienta Isa.

2. Massagem com pindas

É uma massagem relaxante que visa ao alinhamento e ao equilíbrio energético. Graças ao calor das pindas — trouxinhas feitas de tecido de linho ou algodão que contam com sal grosso ou sal marinho, com ervas, para diferentes tratamentos —, associadas aos óleos, a técnica diminui a tensão muscular acumulada, que se desfaz rapidamente logo na primeira aplicação.

“As pindas ainda contribuem para purificar, hidratar e nutrir a pele, tranquilizar o sistema nervoso, além de desbloquear o sistema linfático, que faz parte do sistema imunológico, e ajudar a combater infecções e outras doenças. Sua aplicação induz ao relaxamento, melhora o estresse e cria as condições fundamentais para emergir a beleza interior e exterior”, conta a especialista.

A moxa é um diferencial da massagem terapêutica (Imagem: ViewStock | Shutterstock)

3. Massagem terapêutica

Além dos benefícios da massagem relaxante, a técnica terapêutica auxilia no tratamento de dores tanto crônicas quanto agudas. Isso porque ela conta com manobras que ajudam a soltar as fibras musculares, além do auxílio da moxa — bastão feito com ervas que realizam uma técnica de acupuntura técnica sem agulhas, usando apenas o calor do fogo —, que leva oxigênio por meio do aumento da circulação sanguínea, fortalece os tecidos e promove o relaxamento e descontração da musculatura.