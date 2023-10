4 filmes para celebrar o Dia Mundial dos Animais

No dia 04 de outubro, é celebrado o ‘Dia Mundial dos Animais’. Com objetivo de conscientizar a sociedade sobre os direitos dos animais, a data foi estabelecida pelo Congresso Internacional de Proteção Animal, na Itália, em 1931, e reforça a necessidade de preservar todas as espécies e o meio ambiente.

Uma adaptação do livro ‘O Grande Ivan’, da escritora K. A. Applegate, eleito best-seller pelo New York Times, o filme narra a história de um gorila chamado Ivan, que sofre por não conhecer as suas origens. Vivendo em um shopping suburbano junto com a elefante Stela, o cão Bob e outros animais, Ivan alimenta as suas esperanças de um dia conseguir desvendar os mistérios do seu passado. Para isso, o protagonista se reúne com os amigos e decide fugir do cativeiro em que vivem, iniciando uma aventura emocionante atrás de pistas que podem mudar o destino do gorila.

2. As Aventuras de Pi (2012)

‘As Aveturas de Pi’ reflete sobre a relação entre humanos e animais (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios)

Uma adaptação do livro ‘A Vida de Pi’, do escritor Yann Martel, o filme conta a história de Pi Patel (Suraj Sharma), filho do dono de um zoológico localizado em Pondicherry, na Índia. Após anos cuidando do negócio, a família decide vender o empreendimento, depois da retirada do incentivo financeiro da prefeitura local, e mudar-se para o Canadá, onde poderiam vender os animais e recomeçar a vida.

Contudo, o destino reserva outros planos para o grupo e o navio cargueiro onde todos estavam naufraga em uma terrível tempestade. Pi consegue sobreviver em um bote salva-vida, mas agora precisa dividir o espaço com uma zebra, um orangotango, uma hiena e um tigre de bengala chamado Richard Parker, que parece ser nada amigável.

