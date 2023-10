3 receitas com linhaça para ajudar no processo de emagrecimento

Quiche de abobrinha (Imagem: Vladislav Chusov | Shutetrstock) - Portal EdiCase

A linhaça é uma semente conhecida por oferecer diversos benefícios para o corpo. Por ser rica em fibras, ômega 3 e 6 e gorduras boas, ela ajuda a controlar o diabetes, melhora o funcionamento do intestino e auxilia no processo de emagrecimento, uma vez que aumenta a sensação de saciedade. Além disso, é muito recomendada por especialistas por fortalecer a saúde do coração e favorecer as funções intestinais. "Em pesquisas recentes, vem apresentando resultados clínicos em estudos relacionados ao diabetes, lúpus, perda óssea, doenças hepáticas, renais e cardiovasculares, com resultados favoráveis quanto ao efeito benéfico da semente", explica a nutricionista Queila Turchetto. Por isso, confira a seguir 3 receitas saborosas com linhaça para incluir na sua dieta e aumentar a saúde do corpo!

Quiche de abobrinha Ingredientes Massa 2 1/2 xícaras de chá de farinha de linhaça

5 colheres de sopa de água

2 colheres de café de cominho

1 pitada de noz-moscada

Sal a gosto

Azeite para untar

Farinha de linhaça para enfarinhar Recheio 200 ml de iogurte desnatado sem sabor

2 ovos

1 pitada de sal

1/2 xícara de chá de queijo branco cortado em cubos

1 abobrinha descascada e cortada em rodelas Modo de preparo Massa Em um recipiente, coloque a farinha de linhaça e a água e mexa bem. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 40 minutos. Após, adicione o restante dos ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira com fundo removível com azeite e enfarinhe com farinha de linhaça. Disponha a massa sobre ela, forrando o fundo e as laterais e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 5 minutos. Desligue o forno e reserve. Recheio Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Acrescente o iogurte e o sal e mexa para incorporar. Reserve. Sobre a massa de quiche, coloque as rodelas de abobrinha, cubra com o queijo branco e despeje a mistura com o iogurte sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Dica: sirva polvilhado com salsinha picada. Pão de linhaça com chia Ingredientes 2 ovos

1 colher de sopa de óleo de coco

1 xícara de chá de sementes de chia

1 colher de café de sal rosa fino

2 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada

1 colher de sopa de fermento biológico

60 g de aveia em flocos

Óleo de coco para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Adicione o restante dos ingredientes, exceto o fermento biológico, e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento e misture para incorporar. Divida a massa em duas partes iguais, cubra com um plástico filme e deixe descansar até dobrar de tamanho. Após, modele as massas no formato de duas bolas e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. Almôndegas de linhaça (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)