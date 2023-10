9 dicas para evitar o sedentarismo na adolescência

Uma pesquisa interna do Hospital do Servidor Público (HSPE), conduzida pela médica do esporte Silvana Vertematti, mostrou um aumento de adolescentes que não praticam atividades físicas. Dos pacientes atendidos no local, entre 12 e 18 anos, 86% são considerados sedentários. Esse número pode ser uma explicação para o que já levantou o Ministério da Saúde (MS), entre 2012 e 2022, que apontou um aumento grave de diagnostico de sobrepeso, obesidade ou obesidade grave de 21% para 31% entre os jovens de 10 a 19 anos.

Segundo o Dr. Rizzieri Gomes, médico cardiologista focado na mudança do estilo de vida (MEV), “fazer exercício não é algo meramente estético, é sobre saúde, especialmente para o preparo do corpo para o envelhecimento, uma vez que doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no mundo”, diz o médico, referindo-se ao dado da Organização Panamericana da Saúde, que afirma que mais pessoas morrem anualmente por essas enfermidades do que por qualquer outra causa.

Hábitos dos jovens aumenta o sedentarismo

Para o Dr. Rizzieri Gomes, o número de jovens com doenças cardiovasculares tem aumentado com relação ao que era observado no passado. “Hoje, a faixa mais prevalente de novos hipertensos é entre trinta e quarenta anos; antigamente, isso era visto em pessoas sexagenárias”, analisa o médico.