Horóscopo Chinês: tendências para o mês do cachorro

Confira as características de cada animal e veja como a energia do Cão vai influenciar os 12 signos em outubro

O mês de outubro já dá sinais de que o ano de 2023 está acabando. Contudo, as análises na Astrologia Chinesa vão até fevereiro de 2024. “Após esse período, um novo animal substitui o Coelho e se torna o representante anual. Enquanto isso não ocorre, veremos as influências energéticas do animal do mês, que, no caso, é o Cão”, esclarece Adriana de Lima, professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Segundo ela, as principais características do Cão são o senso de lealdade nas relações, a inteligência na resolução dos problemas e a constância nas ações cotidianas. Além disso, ele é um signo observador. “De modo geral, o Cão só é violento quando se sente ameaçado em seu território, sendo muito desconfiado com aproximações de forma rápida”, complementa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por fim, Adriana de Lima ressalta a importância de se considerar o elemento Madeira (proveniente das energias do Coelho) como um pano de fundo, atuando em cada signo durante este período. A seguir, ela conta quais são as tendências para cada signo em outubro. Confira!