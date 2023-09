Horóscopo mensal: veja a previsão completa de outubro para os 12 signos

O Sol fará conjunção com Mercúrio, indicando um período leve para organizar as ideias (Imagem: mountain beetle | Shutterstock) - Portal EdiCase

No início do mês, o Sol estará sem aspecto. Contudo, ele logo fará conjunção com Mercúrio, indicando um período um pouco mais leve, no qual será possível organizar as ideias. Depois, por volta da metade do mês, o Astro-Rei entrará em conjunção com Marte e em quadratura com Plutão. Esses movimentos sugerem que a fase será delicada, com tensões, ações impulsivas e um grande contato com medos, dores e tabus. Interferência de Vênus nas relações e nas finanças Vênus em Virgem fará oposição a Saturno durante todo o mês, sugerindo maiores desafios nos relacionamentos. Haverá tendência à insegurança, à carência, à desvalorização e um certo pessimismo que poderão levar a relações desequilibradas e ao excesso de autocrítica. Em relação ao dinheiro, Vênus fará com que ele não flua muito bem. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Período de diferentes transformações Marte estará quase todo o mês em aspecto tenso com Plutão, apontando para um período de grandes e profundas transformações. Portanto, o desapego irá ocorrer e o lixo emocional será forçado a sair das profundezas e ir embora. Quanto mais consciente desses movimentos, melhor será para enfrentar esta fase.

Júpiter e Urano em Touro seguirão em conjunção durante a maior parte do mês. Além disso, os planetas manterão a tendência a diversas mudanças no setor financeiro em geral, bem como nas formas de lidar com os recursos disponíveis. Benefícios e obstáculos trazidos por Saturno Saturno seguirá no signo de Peixes, trazendo mais senso de realidade e auxiliando a lidar com ilusões e fantasias de forma madura e consciente, bem como convidando a concretizar os sonhos. No entanto, Saturno também fará oposição a Vênus, assinalando que a etapa será desafiadora para a vida amorosa, com tendência a cobranças excessivas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries Energia Geral Após um período sensível, no qual houve a tendência a se confundir e criar muitas expectativas em relação ao outro, você poderá desfrutar de uma maior clareza, especialmente no início do mês. Apesar disso, haverá a inclinação a atitudes impulsivas motivadas por feridas emocionais profundas. Com isso, as relações profissionais e afetivas poderão ser prejudicadas. Por fim, este será um mês importante para encarar e ressignificar as suas sombras. Relacionamentos O setor afetivo receberá mais atenção de sua parte. Será o momento ideal para encontrar mais equilíbrio nas relações, buscando compreender as necessidades do outro, mas sem deixar as suas de lado. No entanto, por volta da metade do mês, você tenderá a se deparar com situações que afloram medos e traumas antigos. Devido a isso, poderá agir de forma intensa e radical. Apesar dos desafios, o atual cenário será essencial para curar feridas que ficaram abertas. Trabalho e dinheiro A tendência a gastos excessivos será ainda mais intensa ao longo deste mês. Isso porque poderá se confundir sobre a forma como tem lidado com os recursos e acabar se atrapalhando ainda mais nas contas. Portanto, procure revisar a forma como tem gastado e poupado o seu dinheiro. Desse modo, poderá encontrar soluções que sejam mais efetivas e que te ajudem a conquistar a segurança material de que precisa.

O nativo de Touro terá a oportunidade de deixar sua rotina mais prazerosa e autêntica neste mês (Imagem: New Africa | Shutterstock) Touro Energia Geral Neste mês, você se envolverá mais com os afazeres do cotidiano. Além disso, terá a oportunidade de deixar sua rotina mais prazerosa e autêntica. Será o momento para se organizar de forma que consiga ter tempo para fazer aquilo de que gosta, cuidar da saúde e aprimorar as habilidades. Por volta da metade do mês, você poderá se deparar com alguns contratempos. As emoções também ficarão mais intensas, podendo afetar o seu bem-estar. Relacionamentos Você viverá um período intenso no setor afetivo. Haverá a tendência a ter mais vontade de se relacionar ou batalhar pelo bem-estar da relação. Ainda nesta fase, poderão surgir algumas situações em que precisará agir com firmeza. Ao mesmo tempo, poderá exagerar no desejo de fazer tudo ao seu modo, criando conflitos. Além disso, você enfrentará batalhas internas com seus medos e traumas, podendo reagir de maneira intensa.

Trabalho e dinheiro Você terá muito entusiasmo para ir em busca do que deseja, bem como para colocar os planos em prática na intenção de alcançar sua independência. Entretanto, procure ter um pouco mais de cautela e reavaliar seus passos. Desse modo, poderá compreender o que te afasta dos seus objetivos. Tenha cuidado também com os gastos impulsivos, especialmente na intenção de validar algum ideal sobre o qual não tenha muita clareza ou que não faça sentido para você. Gêmeos Energia Geral O início do mês será favorável para se conectar com o que te faz feliz, com as suas habilidades e com o amor-próprio. Depois, será a hora de colocar a sua rotina em ordem. Portanto, aproveite o gancho das energias anteriores para deixar o seu cotidiano mais leve e com a sua cara. Neste período, todavia, poderão surgir situações desagradáveis que afetem a saúde. As emoções também tenderão a ficar mais intensas, te levando a agir de forma radical. Procure o seu equilíbrio e observe o que precisa ser transformado no dia a dia. Relacionamentos Você viverá um período desafiador no setor afetivo. Buscará criar mais intimidade com a pessoa amada ou se aprofundar na relação, mas também enfrentará bloqueios, desafios e imprevistos. Será uma fase importante para ter mais maturidade e compreender que algumas limitações estarão sempre presentes no relacionamento. Além disso, deverá aprender a respeitar o limite do outro, assim como o seu.