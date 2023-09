4 destinos do Nordeste brasileiro para conhecer

E por suas belezas naturais, é claro! Cercada de um lado pelo oceano e de outro pelo estuário do Rio do Inferno, a ilha tem uma população de pouco mais de 15 mil habitantes, divididos em quatro povoados: Velha Boipeba, São Sebastião (Cova da Onça), Moreré e Monte Alegre.

Integrada à Costa do Dendê, a ilha de Boipeba, pertencente ao município de Cairu, é um oásis de tranquilidade no sul da Bahia. Vizinho do Morro de São Paulo, o destino encanta justamente pelo sossego que se distingue dos lugares mais badalados da região.

Praias quase desertas e pequenos refúgios ainda pouco explorados pelo turismo não faltam no Nordeste. São lugares perfeitos para conciliar nosso crescente desejo de viajar. A seguir, confira dicas de 4 estados da região e escolha seu paraíso particular para férias mais do que merecidas.

Dali, em uma caminhada ora por trilhas naturais, ora pelas areias, é possível chegar até Tassimirim, com mar calmo e águas mais claras; Cueira, extensa faixa de areia clara com um coqueiral a perder de vista e mais estrutura para passar o dia; Moreré, que abriga uma vila com estrutura de alimentação e até hospedagem; e Bainema, a parte mais extensa e, para muitos, a mais bonita da região.

De volta à terra firme, as praias de Boipeba são um capítulo à parte, principalmente para quem gosta de caminhar à beira-mar sem ter destino certo para chegar ou hora para voltar. Logo ao chegar ao píer da ilha, a primeira faixa de areia é a da Boca da Barra, que reúne as principais pousadas e os restaurantes locais e costuma ser ponto de partida para os principais passeios oferecidos, como o Volta à Ilha.

As mais famosas do destino são as de Moreré, que ficam a uma curta distância da praia de mesmo nome e podem ser acessadas em passeios de lancha. Lá, além de banho e snorkeling para observar os pequenos e coloridos peixinhos que nadam nos arredores, é possível encontrar uma estrutura com algumas lanchas que oferecem serviço de bar.

A paisagem local é composta por floresta densa da Mata Atlântica, restinga, dunas, extensos manguezais e praias paradisíacas com — muitos — coqueiros e recifes de corais. E são nesses recifes que se forma a grande atração local: as piscinas naturais.

Ideal para casais, famílias e até grupos de amigos que estão em busca de contato com a natureza e relaxamento, a ilha ainda guarda um ar de rusticidade tanto em sua vila quanto nas areias das praias, que contam com estrutura apenas de barracas que oferecem comidas e bebidas.

Do outro lado do município, já na divisa com a Barra dos Coqueiros, braços de manguezais mostram uma natureza exuberante a partir de passeios de barcos por um bioma ora marinho, ora fluvial. O litoral norte de Sergipe é entrecortado por braços de rios e dunas preservadas, devido à Reserva Biológica de Santa Isabel, e por trilhas que finalizam em uma bela cachoeira.

Sergipe tem um dos menores litorais do Brasil, mas suas belezas são enormes e pouco exploradas. Locais ainda quase que desconhecidos por turistas de outros estados tornam a região um dos redutos mais virgens do Nordeste. Um desses locais é Pirambu, que fica na parte norte do litoral sergipano. É um lugar de encher os olhos, com sequências de dunas, cachoeiras, rios e lagoas.

Os paredões de areia também viram escorregadores até as águas do riacho, proporcionando a prática de esportes de aventura, como sandboard e esquibunda, surfe na areia realizado por meio de uma prancha simples.

Por 12 km de via de piçarra, chega-se ao povoado de Lagoa Redonda e, logo que termina o calçamento, há acesso ao “Dunas Bar”, que dá as boas-vindas aos visitantes, com infraestrutura simples, mas agradável, onde as mesas são postas no leito do rio e, até mesmo, no seu curso, promovendo a denominada hidromassagem natural. São mais de 14 km de dunas douradas, com vegetação típica litorânea e vista panorâmica da Reserva de Santa Isabel.

Como chegar

A partir de Aracaju, as praias de Pirambu e região são facilmente acessadas de carro, situadas no litoral norte, a cerca de 40 km da capital do estado. As principais companhias aéreas nacionais têm voos para Aracaju a partir de diversas cidades pelo Brasil.

Alagoas: a instagramável São Miguel dos Milagres

São Miguel dos Milagres, Alagoas (Imagem: Pedro Magrod | Shutterstock)

São Miguel dos Milagres é um dos lugares mais comentados do Nordeste nos últimos anos. Seja por receber casamentos de famosos e anônimos ou pelas paisagens preservadas e exuberantes, o lugar caiu nas graças dos turistas do Brasil e do mundo. A cidade está a 60 quilômetros de Japaratinga e guarda um dos recantos mais tranquilos do litoral norte alagoano, com longas praias e piscinas naturais.

Entre as faixas de areia locais, destacam-se: a do Toque, do Morro, Praia do Riacho, Porto da Rua e Barra do Camaragibe. Também são ótimas aquelas localizadas nos arredores, como a do Marceneiro, em Passo do Camaragibe, do Patacho e da Laje, em Porto de Pedras. Milagres é, inclusive, a base para desbravar todos os roteiros dessa região, que inclui as três cidades acima mencionadas e 20 quilômetros de costa.

Passeios por Milagres

A cidade oferece, ainda, uma oportunidade para passear até uma piscina natural. Ali, pequenas embarcações levam até a parte mais rasa e cristalina das águas, que fica a 1,5 quilômetro mar adentro. Ao todo, o roteiro dura cerca de três horas.

A fama do destino entre os casais é muita, e sua charmosa capela não pode ficar de fora de um passeio por lá. A Capela dos Milagres é a primeira igreja à beira-mar construída na região e parece ter saído diretamente de um conto de fadas: uma vista deslumbrante, pôr do sol cinematográfico e a possibilidade de sentir a brisa do mar durante a celebração.

E, graças a esse clima romântico, a cidade conta, também, com diversas pousadas de charme. São diversas opções de hospedagem em completa integração com a natureza, serviços de qualidade e rusticidade na medida certa. Por isso, a dica é se hospedar por ali de dois a três dias, aproveitando toda a região.

Porto de Pedras: o charme da Costa dos Corais

A 110 quilômetros de Maceió, também na parte norte do litoral de Alagoas, o antigo vilarejo de pescadores se destaca por seu charme próprio, alguns dos trechos mais paradisíacos da Costa dos Corais e o turismo ecológico.

A pequena cidade também tem um passado importante, tendo sido disputada por portugueses e holandeses, o que resultou na influência, principalmente, de suas igrejas, como Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Piedade e de São Gonçalo.

Entre as praias de Porto de Pedras, a do Patacho é a mais famosa. Bastante característica da costa alagoana, com suas águas calmas e azuis, a faixa de areia tem paisagem que inclui imenso coqueiral e, graças à sua preservação, é procurada por pessoas que desejam ficar mais isoladas. Lá os visitantes ainda encontram hotéis de charmes e algumas pousadas de luxo.

Como chegar

Há diversas opções de voos diretos saindo de São Paulo para Maceió, a capital alagoana. De lá, vale a pena fazer os passeios de um dia pelos arredores, que incluem tanto São Miguel dos Milagres quanto Porto de Pedras ou, então, alugar um carro para desbravar toda essa região da Costa dos Corais, que está a pouco mais de 100 quilômetros da cidade, pela AL-101.

Paraíba: praias e turismo rural

Carinhosamente apelidada de Jampa, João Pessoa tem belas praias de águas esverdeadas, como as Praias de Tambaú, Cabo Branco e Bessa, além das piscinas naturais de Picãozinho e a Ilha de Areia Vermelha, um banco de areia que só se forma na maré baixa. Embora a capital da Paraíba seja tranquila, vale a pena seguir rumo ao litoral sul do estado, onde o turista pode conferir locais de extrema beleza.

Praia de Coqueirinho

A primeira dica é a Praia de Coqueirinho, localizada no município de Conde. Sua paisagem é formada por coqueiros, rochas e fontes de água, além de alguns restaurantes e barracas de praia. Coqueirinho consegue atrair também diferentes tipos de turistas, alguns mergulhadores que exploram suas piscinas naturais, e outros que aproveitam suas ondas fortes.

Além disso, um ponto bastante visitado da praia é o Mirante Dedo de Deus, que oferece uma vista panorâmica das praias da região — um daqueles lugares de tirar o fôlego e um dos pontos turísticos mais visitados da Costa do Conde.

Praia de Tambaba e turismo rural

Outro atrativo do mesmo município é a famosa Praia de Tambaba, a aproximadamente 30 km da capital João Pessoa. Famosa por ter se tornado a primeira oficializada como naturista do Nordeste, ela é dividida em duas partes: uma reservada para os naturistas e outra para o público em geral.

Possui uma bela vegetação de restinga e coqueiros, além de uma pequena faixa de areia e falésias. Além da prática do naturismo, Tambaba é mais uma opção para as pessoas que pretendem fugir das praias lotadas, principalmente durante a semana, quando o fluxo de turistas é bem pequeno.

O destino conta ainda com a Rota do Turismo Rural. O Sítio Tambaba é um assentamento onde moram famílias que vivem da agricultura familiar. Os produtos comercializados na Casa do Doce são todos artesanais e deliciosos.

Outro local que merece a sua visita é a Casa de Taipa. Voltada para o turismo de experiência, ali o visitante terá a oportunidade de ver e participar do processo de construção de uma casa de taipa (geralmente coberta de palha), além de aprender a respeito da cultura e dos costumes locais. Uma experiência inesquecível.

Como chegar

Assim como os outros estados do Nordeste, a Paraíba concentra seu receptivo na capital do estado, no aeroporto de João Pessoa, que recebe voos de diversas companhias aéreas nacionais. Partindo de lá, Coqueirinho e Tambaba estarão a cerca de 40 km de distância no sentido sul, na Costa do Conde.

Por Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso, Patrícia Chemin, Angela Karam e Yasmin Dicastro – revista Qual Viagem