9 termos utilizados no mercado financeiro e seus significados

No mercado financeiro, existem diversos termos que são utilizados no dia a dia para designar determinados assuntos e isso, com frequência, gera algumas confusões. Afinal, nem todos estão familiarizados com os seus significados, o que impacta diretamente a vida financeira de pessoas físicas e jurídicas.

“Os serviços bancários tradicionais já estão familiarizados com a utilização de termos que nem sempre são de conhecimento geral. Mas a democratização dos significados é uma maneira de incentivar relações saudáveis entre a economia e o cidadão, fazendo com que as pessoas estejam de fato cientes de suas ações e movimentações financeiras”, diz Túlio Matos, co-fundador e CEO da iCred, fintech especializada em facilitar o empréstimo consignado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por isso, o profissional esclarece 9 termos muito utilizados por instituições financeira para você compreender melhor o vocabulário e nunca mais ficar perdido. Confira: