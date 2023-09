Pirineus: veja o que visitar na fronteira entre Espanha e França

Nos Pirineus, você sempre tem alguma coisa para fazer e uma bela região para conhecer. Não importa a época do ano. Se for no inverno, você poderá praticar esportes de neve como esqui, fazer passeios de trenó e realizar trilhas. Essa imensa região abriga nada menos do que 15 estações, incluindo as de Baqueira-Beret, Formigal e La Molina/Masella, que têm pistas para todas as idades e diferentes níveis de dificuldade, em algumas das paisagens mais bonitas da Espanha.

Os Pirineus, localizados entre Navarra, Aragón e Catalunha, na Espanha, têm uma extensão de mais de 400 quilômetros. A belíssima região age como fronteira natural entre a Espanha e o resto da Europa, e esta cordilheira passa pelo norte do país no sentido horizontal.

A primavera e o verão esperam pelos amantes do trekking, que podem caminhar pelos muitos itinerários que atravessam os Pirineus, incluindo o roteiro GR11, com cerca de 380 quilômetros de travessia. Ou seus dois Parques Nacionais; Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, em Lleida, e Ordesa y Monte Perdido, em Huesca, onde você poderá contemplar animais como o quebra-ossos, o tetraz e a camurça.

Além disso, graças a seus altos picos, é o lugar perfeito para praticar escalada, alpinismo e canyoning. Montanhas famosas como Aneto, o Maladeta e a Pica d’Estats servem para ter algumas das melhores vistas panorâmicas de toda a cordilheira. Menção especial para os esportes aquáticos como o rafting, em que poderosos rios, como o Zinca, o Segre e o Gállego, lhe oferecerão uma experiência cheia de diversão para navegar em águas bravas.

As três grandes regiões dos Pirineus

Uma aventura em três regiões diferentes. No meio de tanta natureza, dezenas de povoados charmosos aparecem nos Pirineus. A melhor opção é chegar de carro, já que assim você poderá percorrer a área com total liberdade. Festas como a da Almadia, no final de abril, ou o Tributo das Três Vacas, no dia 13 de julho, são celebradas em Navarra, dentro do Vale do Roncal, nas pequenas cidades de Burgui e Isaba.

Ansó

Neste roteiro, continuando para o leste, você chegará aos bonitos vilarejos dos Pirineus aragoneses. Um bom exemplo é Ansó, com sua impressionante igreja românica. Também não se esqueça de provar a culinária local, como as “migas de pastor” ou as carnes dos Pirineus.

Aínsa

Seguindo ainda mais para o leste, fica Aínsa, onde você poderá visitar a Plaza Mayor e o recinto amuralhado, uma autêntica viagem no tempo. E não muito longe, lhe aguarda outra visita obrigatória: Benasque; a porta de entrada do Parque Natural Posets-Maladeta, e famoso por ser o povoado com o maior número de montanhas de mais de 3.000 metros.

Pirineus catalães

Seguindo o mesmo roteiro marcado pelas montanhas, você chega ao último trecho: os Pirineus catalães, divididos entre Lleida e Girona. Na primeira parte, você verá igrejas e pinturas românicas em povoados como Boí e Taüll, ideais para os adeptos da arte.