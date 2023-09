5 sobremesas geladas com frutas para incluir na dieta

Torta de limão (Imagem: Robert Jakatics| Shutterstock) - Portal EdiCase

As sobremesas com frutas são uma opção saudável para quem está de dieta. Isso porque, quando preparadas com ingredientes de baixo teor calórico, ajudam a saciar a vontade de comer doce sem interferir no ganho de peso. E o melhor de tudo: por terem um passo a passo simples, facilitam o dia a dia até de quem não tem muita habilidade na cozinha, garantindo um resultado de dar água na boca e sem sair da rotina alimentar. Por isso, confira 5 receitas de sobremesas com frutas geladas para você manter a dieta e se refrescar nos dias de calor! Torta de limão Ingredientes Massa

1 ovo

2 colheres de sopa de óleo de coco

4 colheres de sopa de farinha de amêndoas

2 colheres de sopa de farelo de aveia

2 colheres de sopa de xilitol

2 colheres de sopa de água

Óleo de coco para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar Recheio Suco de 3 limões

200 g de tofu firme

25 g de gelatina sem sabor

1/2 xícara de chá de água quente

3 colheres de sopa de xilitol

Rodelas de limão para decorar Modo de preparo Massa Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Após, unte uma forma de fundo removível com óleo de coco e enfarinhe com farinha de amêndoas. Disponha a massa sobre ela e preencha os fundos e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Desligue o fogo e reserve. Recheio Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver bem. Transfira para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes e bata até obter uma musse. Depois, com a ajuda de uma colher, disponha sobre a massa da torta e espalhe. Decore com as rodelas de limão e leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida. Musse de kiwi com chia Ingredientes 4 kiwis descascado e cortado em rodelas

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de sementes de chia

2 colheres de sopa de melado de cana

200 ml de água Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o kiwi, o suco de limão, a chia, o melado e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente, leve à geladeira por 12 horas e sirva em seguida.

Pudim de banana Ingredientes 4 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 420 ml de leite de amêndoas

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar de coco Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as bananas, o leite e os ovos e bata por 5 minutos. Reserve. Em uma forma para pudim, coloque o açúcar e leve ao fogo médio até formar um caramelo. Após, com cuidado, despeje a mistura reservada sobre a forma e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 200°C por 50 minutos. Desligue o forno, desenforme com cuidado e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida. Creme de morango com aveia (Imagem: janosmarton | Shutterstock) Creme de morango com aveia Ingredientes 180 g de iogurte natural desnatado

1 xícara de chá de leite amêndoas

1 xícara de chá de flocos de aveia

200 g de morango Modo de preparo Em um liquidificador, coloque os morangos, o iogurte, o leite e a aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o creme para um recipiente e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.