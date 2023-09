5 receitas práticas de sorvete vegano

Em uma panela, coloque a essência de baunilha, o leite de coco e o açúcar e misture bem. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, reduza o fogo, adicione o amido de milho e a água e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, transfira para um recipiente com tampa, espere esfriar, tampe e leve ao congelador por 4 horas. Depois, retire do congelador, deixe descongelar por 10 minutos, disponha em uma batedeira, junte a lecitina e bata até obter um creme. Retorne o sorvete para o recipiente, tampe e leve novamente ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida.

Nos dias de calor, os sorvetes são a escolha perfeita para se refrescar e, ao mesmo tempo, saborear um delicioso doce. Se você é vegano e faz parte do grupo que não é muito adepto dos sorvetes industrializados, uma boa alternativa são as opções caseiras, pois são deliciosas, com menos gorduras saturadas e econômicas.

Sorvete de morango com banana

Ingredientes

10 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas

descascadas, cortadas em rodelas e congeladas 5 morangos cortados em rodelas

200 ml de leite de coco

50 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água e as bananas e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os morangos e bata novamente até obter uma consistência lisa. Transfira o sorvete para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, retire do congelador, descongele por 10 minutos e disponha novamente no liquidificador. Acrescente o leite de coco e bata até obter um creme. Retorne para o recipiente, tampe e leve ao congelador por 4 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de goiaba

Ingredientes

8 goiabas descascadas e picadas

descascadas e picadas 2 xícaras de chá de açúcar

600 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e a água e mexa bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um liquidificador, adicione as goiabas e bata até obter uma consistência homogênea. Depois, coe e coloque em um recipiente com tampa. Leve ao congelador por 2 horas. Em seguida, retire do congelador, descongele por 10 minutos, coloque o sorvete no liquidificador e bata até obter um creme. Retorne ao recipiente e leve novamente ao congelador por 2 horas. Repita o processo mais uma vez e sirva em seguida.

Sorvete de coco (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Sorvete de coco

Ingredientes

1 l de leite de coco

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de óleo de coco

3 xícaras de chá de coco ralado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar e o óleo de coco e misture bem. Leve ao fogo médio e cozinhe até o açúcar e o óleo dissolverem completamente. Desligue o fogo, espere esfriar, adicione o coco ralado e mexa para incorporar. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 1 hora. Após, retire do congelador, descongele por 10 minutos, coloque em uma batedeira e bata até obter um creme. Retorne ao recipiente e leve ao congelador por 3 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de frutas vermelhas com banana

Ingredientes

4 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas

100 g de frutas vermelhas congeladas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas e as frutas vermelhas e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, retire do congelador, descongele por 10 minutos, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até obter um creme. Retorne ao recipiente e leve ao congelador por mais 1 hora. Sirva em seguida.