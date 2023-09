10 alimentos ricos em lipídios para incluir na dieta

No corpo, eles podem ser usados como fonte de energia, embora as células prefiram carboidratos para isso. Além disso, fazem parte das membranas celulares, protegem órgãos de choques, ajudam a manter a temperatura corporal e transportam vitaminas importantes, como A, D, E e K.

1. Abacate

As gorduras monoinsaturadas no abacate, em particular o ácido oleico, estão associadas a um menor risco de doenças cardiovasculares. Elas ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL (colesterol ruim) no sangue, o que, por sua vez, pode ajudar a diminuir o risco de doenças cardíacas.

Com muito potássio, diminui a retenção de água, o que é comum quando se começa a emagrecer. Pode ser usado de muitas maneiras, como em saladas, no pão, misturado com tofu, em molhos e até em sobremesas.

2. Oleaginosas

Nozes, amêndoas, castanhas e outras oleaginosas são boas fontes de ácidos graxos insaturados, proteínas e fibras, bem como ricas em gorduras insaturadas, consideradas saudáveis. Inclusive, consumi-las pode contribuir para a saúde cardiovascular.

De acordo a nutricionista Natália Colombo, as oleaginosas devem fazer parte de uma alimentação saudável porque são compostas por gorduras boas. “Elas regulam os níveis de colesterol, reduzindo o LDL (colesterol ruim) e aumentando o HDL (colesterol bom), prevenindo arteriosclerose e hipertensão, contribuindo para um coração e um cérebro mais saudável”, explica.

3. Salmão

O salmão é um peixe que contém ômega 3, excelente para a saúde cardiovascular. Além dos lipídios saudáveis, o alimento tem proteína de alta qualidade, essencial para a construção e a reparação de tecidos no corpo.

“Deve-se excluir a versão empanada frita! Use a versão empanada na farinha de amêndoas e no forno! Exclua dos temperos itens que contenham glutamato monossódico, amido modificado, xaropes e maltodextrinas”, recomenda a nutricionista Fernanda Paulucci.