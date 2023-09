Veja os benefícios de admitir nossas falhas e pedir perdão

Pedir desculpa e perdoar demonstra respeito pelo relacionamento (Imagem: eamesBot | Shutterstock) - Portal EdiCase

Era ainda primavera quando, no recreio da escola, um menino me derrubou no chão. Éramos crianças, tínhamos lá nossos 6, 7 anos e, embora as brincadeiras sejam tão comuns nessa idade, ele acabou confessando ter feito aquilo de propósito. Para evitar a suspensão, a diretora determinou que ele fizesse algo bem simples: precisava me pedir desculpas. Coisa que nunca aconteceu. A cicatriz do tombo permanece no meu joelho até hoje, juntamente a essa lembrança do meu primeiro aprendizado sobre a importância do perdão. Nunca mais vi aquele garoto, que acabou mudando de escola depois do ocorrido. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Redimir-se é ato de força e responsabilidade Ao contrário do que muita gente pensa, pedir desculpas não é sinônimo de fraqueza ou submissão. É, na verdade, um gesto de muita coragem e humildade, que envolve também sinceridade e honestidade. Só conseguimos pedir perdão de verdade quando reconhecemos as nossas falhas e tomamos consciência da mágoa ou da dor que causamos ao outro.

E isso, definitivamente, tem mais a ver com responsabilidade e respeito do que com vergonha ou afronta. “Reconhecer a necessidade de pedir desculpas envolve ser consciente de suas ações, considerar os sentimentos das outras pessoas e avaliar o impacto de suas palavras ou comportamentos”, pontua a psicanalista Waleska Silva. Acontece que nem sempre estamos preparados para isso. Pedir desculpas genuínas pode ser difícil e, mais ainda, é um desafio e tanto adquirir confiança para perdoar, acreditando que a ação do outro que nos magoou não vai mais se repetir. Mais do que aprender a desculpar com todo o nosso coração, vale saber que pedir desculpas precisa passar pela fase da reflexão, do arrependimento e da consciência para, só então, ser de verdade. Sinto muito, de verdade A Waleska explica que reconhecemos a real necessidade de pedir desculpas quando prestamos atenção a nossas ações e palavras, percebendo o impacto que ambas causam no outro. É sobre pensar no que fizemos e compreender que cada um sente ou recebe a mesma atitude de formas diferentes. “Se o que você fez ou disse tiver causado dano, mágoa, desconforto ou incômodo a outra pessoa, é sinal de que você precisa se desculpar”, observa. Só percebemos isso se estivermos dispostos a dialogar, se nos colocarmos no lugar do outro, sempre nos perguntando: eu gostaria que fizessem aquilo comigo? Como eu reagiria? “Tente entender como a outra pessoa pode estar se sentindo em relação ao que aconteceu. Mesmo que suas intenções tenham sido boas, é importante reconhecer que o impacto das ações nem sempre corresponde às intenções”, completa Waleska. Conversar também é sempre uma opção valiosa. A desculpa deve ser genuína Cientes disso, entendemos ainda mais sobre a importância de nos desculpar de forma genuína e espontânea, sem parecer descaso ou obrigação. Algumas pessoas estão tão acostumadas a pedir desculpas por qualquer coisa, e isso acaba soando como falsidade ou como um recurso para fugir de algum assunto ou colocar panos quentes nas situações, como dizem por aí. A Adriana Oliveira é escritora, terapeuta integrativa e acolhedora em processos de luto. Para ela, “uma desculpa só é sincera se for acompanhada por atitudes para rever o erro”. Ou seja: eu errei, refleti, me desculpei e sigo me policiando para não repetir aquela ação ou cometer algo parecido. “Temos o hábito de culpar as eventualidades, até mesmo outras pessoas, pelas nossas ações, mas necessitamos ter autorresponsabilidade. Ter a oportunidade de admitir o erro é um passo dado para o crescimento pessoal”, conclui Adriana.

Muitas vezes, temos dificuldade em pedir desculpas justamente por isso: é um movimento que nos convida a expor as nossas fragilidades e vulnerabilidades. E nem sempre estamos preparados para isso. O medo de sermos julgados ou rejeitados nos faz hesitar na hora de reconhecer as nossas falhas. Para isso, a dica da Waleska é lembrar que essa dificuldade não diminui quem somos. “Cada um de nós é um ser em constante evolução, aprendendo a equilibrar nossa humanidade com nossos anseios por perfeição”, observa. E diz, ainda: “pedir desculpas é um ato de amor-próprio e crescimento. É uma maneira de curar feridas, fortalecer laços e criar espaço para um entendimento mais profundo e sadio”. Desculpar os erros exige paciência e tempo (Imagem: GoodStudio | ShutterStock)

Aprendendo a perdoar Aprender a perdoar também diz muito sobre nós e sobre a forma como lidamos com nossas emoções e relações. A Waleska explica que oferecer nosso perdão não beneficia apenas o outro, mas também a nós mesmos, nossa saúde mental e emocional. “Ao perdoar, você libera o peso das emoções associado a ressentimentos e mágoas passadas. Isso cria espaço para a cura emocional, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado”, pontua a psicanalista. Com isso, abrimos caminho para uma comunicação mais aberta e construtiva. Sabemos que perdoar com o coração não é fácil, exige confiança e tempo, além de gerar em nós algumas inseguranças e trazer à tona antigos traumas. É importante entender que desculpar não significa esquecer ou aceitar as ações que nos prejudicaram. Mas pode ser uma forma de seguirmos em frente, aprendendo com o que passou e abrindo espaço para novas vivências.