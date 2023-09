5 saladas ricas em fibras para começar a semana

As fibras, tanto as solúveis quanto as insolúveis, estão presentes nos alimentos vegetais e pertencem ao grupo de carboidratos. Elas desempenham um papel importante na saúde do corpo e, por isso, são um dos principais alimentos das dietas, sobretudo daquelas que contém saladas.

Salada de espinafre com morango e queijo feta

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de morangos fatiados

1 xícara de chá de nozes picadas

1 colher de sopa de pinoli

1 colher de sopa de sementes de chia

1 xícara de chá de queijo feta picado

Sal, azeite, mel e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre, o morango, as nozes, o pinoli, a chia e o queijo e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite, o mel, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Depois, despeje o molho sobre a salada, misture bem e sirva em seguida.

Salada de brócolis com manga e abacate

Ingredientes

Floretes de 1 ramo de brócolis cozido

1 repolho roxo picado

1 cenoura descascada e ralada

1 ramo de alface

Polpa de 1 abacate picada

picada Sal, azeite e vinagre de maçã a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Tempere com sal, azeite e vinagre e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Salada de milho-verde e tomate

Ingredientes

1 espiga de milho -verde

-verde 1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

Suco de 1 limão

Sal, azeite e cheiro-verde picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a espiga de milho-verde, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de uma faca, retire os grãos da espiga. Transfira para um recipiente, adicione o tomate e a cebola e misture bem. Tempere com sal, suco de limão, azeite e cheiro-verde e mexa para incorporar. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Salada de couve kale com laranja e sementes de romã (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Salada de couve kale com laranja e sementes de romã

Ingredientes

1maço de couve tipo kale lavada e picada

tipo kale lavada e picada 5 colheres de sopa de sementes de romã

Gomos de 2 laranjas

5 colheres de sopa de vinagre balsâmico

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a couve, os gomos de laranja e as sementes de romã e misture bem. Adicione o vinagre balsâmico e mexa para incorporar. Tempere com sal e sirva em seguida.

Salada de aspargo com alface e espinafre e quinoa

Ingredientes

5 aspargos cozidos e picados

1 ramo de alface

1 xícara de chá de folhas de espinafre

10 tomates-cereja cortados ao meio

4 colheres de sopa de quinoa cozida

2 ovos cozidos e picados

Sal e vinagre a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, faça uma camada com as folhas de alface e espinafre. Após, disponha os tomates-cereja e os aspargos sobre as folhas e polvilhe com a quinoa. Acrescente os ovos, tempere com sal e vinagre e sirva em seguida.