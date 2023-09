4 dicas para se dar bem em qualquer tema da redação do Enem

Preparar-se adequadamente para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é fundamental. Isso porque a redação representa uma parte significativa da pontuação total do exame e, muitas vezes, é um fator determinante na classificação dos candidatos em processos seletivos para universidades e programas de bolsas de estudo.

“Sendo assim, compreender o contexto contemporâneo e os problemas que o permeiam é de extrema importância para ter domínio sobre o que pode ser cobrado, tanto na redação quanto nas questões do exame”, explica Julia Ferreira, coordenadora de redação da Redação Nota 1000.

Preparando-se para escrever bem

Para se preparar para a redação do Enem, o estudante deve ler notícias atuais sobre o cenário nacional, buscando entender a materialidade concreta dessas problemáticas. Vale ressaltar a importância de usar canais e fontes diferentes para se informar, compreendendo o tópico de forma ativa, a partir de diversos ângulos. Assim, o jovem será capaz de tomar um posicionamento com propriedade e defendê-lo.

Além disso, praticar a escrita de textos no mesmo modelo do Enem é fundamental. A habilidade de articular ideias favorece o desempenho do estudante no dia da prova, já que, independentemente do tema, ele conseguirá estabelecer relações lógico-argumentativas para uma boa defesa do seu ponto de vista.

Identificando possíveis temas para a redação

Prever exatamente o tema da redação do Enem é impossível, mas os estudantes devem estar antenados sobre as temáticas da atualidade e analisar as propostas das provas anteriores. “A ideia de observar os temas de antes é a de que, apesar de não ser uma regra, raramente o exame abordará dois temas de uma mesma natureza em anos consecutivos”, diz a coordenadora de redação da Redação Nota 1000.

Com essas orientações em mente, a profissional aponta alguns campos temáticos que podem aparecer na redação do Enem deste ano:

Tecnologia, devido ao movimento crescente da Inteligência Artificial e seu uso no cotidiano;

Proteção à infância, posto que, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2023, houve um aumento considerável de violência contra essa parcela da população – o Enem não aborda esse tema desde 2014;

A questão ambiental, dadas as recentes e recorrentes catástrofes resultantes da crise climática.